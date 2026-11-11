Sabrina Rojas habló de la angustia que pasó por la internación de su hijo con Luciano Castro

La conductora de Pasó en América se ausentó varios días de su programa para acompañar a su hijo varón adentro de la clínica, por un problema respiratorio.
Sabrina Rojas pasó días de preocupación y de alarma por la salud de su hijo varón, Fausto. El nene debió ser y permanecer internado en una clínica por un problema de inflamación de sus vías respiratorias. Y, después de varios días ausente del ciclo que conduce en las noches de la tevé, la exmodelo explicó el motivo que la tuvo apegada al jovencito.
"Me preguntaron mucho porque no estuve en mi programa. Fausto estuvo tres días internado (por Asma)", reveló Sabrina, a través de un posteo en su historial de Intagram, ante la insistente inquietud de la gente por conocer el motivo que la mantuvo alejada de la pantalla chica durante varios días.
"Por supuesto no me moví de su lado, pero hoy le dieron el alta y ya todo volvió a la normalidad", contó Rojas, sobre una imagen publicada en su cuenta oficial de IG, en donde se la ve sentada al lado de la cama hospitalaria en donde estuvo su único hijo varón, fruto de sus largos años de relación con Luciano Castro.
En las últimas horas, el preadolescente pudo regresar al hogar que comparte con Sabrina y con su hermana, Esperanza, y la tranquilidad absoluta volvió a la vida de la conductora de Pasó en América, en la segunda noche de la señal, al recuperar su rutina de trabajo, sabiendo que su amado hijo ya estaba totalmente recuperado.
“Estoy en un momento hermoso con Luciano”, definió Sabrina, días atrás, sobre su presente con su y padre de dos hijos en común, después de todos los momentos tensos que atravesaron, tras su ruptura amorosa, en el 2021. "Es hermoso como papás de nuestros hijos, con Luciano tenemos idas y vueltas”, dijo, en diálogo con Infama, por América.
“Hay veces que coincidimos y otras que no, pero podemos resolver en una charla o no nos aguantamos y no nos podemos ni escuchar. En este momento, podemos pasar algún que otro día en familia y demás... “Él está muy bien y a mi me pone muy contenta. Siempre dije, no hay cosa que me convenga más que a él le vaya bien porque es el padre de mis hijos y no hay nada mejor que tengan un papá feliz, estable, económicamente tranquilo”, explicó, Rojas.
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