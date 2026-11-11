Sabrina Rojas habló de la angustia que pasó por la internación de su hijo con Luciano Castro

Sabrina con su hijo Fausto, de 11 años, fruto de su relación con Luciano Castro.

SABRINA HABLÓ DE SU PRESENTE CON CASTRO

“Estoy en un momento hermoso con Luciano”, definió Sabrina, días atrás, sobre su presente con su y padre de dos hijos en común, después de todos los momentos tensos que atravesaron, tras su ruptura amorosa, en el 2021. "Es hermoso como papás de nuestros hijos, con Luciano tenemos idas y vueltas”, dijo, en diálogo con Infama, por América.

“Hay veces que coincidimos y otras que no, pero podemos resolver en una charla o no nos aguantamos y no nos podemos ni escuchar. En este momento, podemos pasar algún que otro día en familia y demás... “Él está muy bien y a mi me pone muy contenta. Siempre dije, no hay cosa que me convenga más que a él le vaya bien porque es el padre de mis hijos y no hay nada mejor que tengan un papá feliz, estable, económicamente tranquilo”, explicó, Rojas.