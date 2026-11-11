La casa de Miami de Stoessel

En cuanto a la casa de Miami, la titularidad es compartida ya que Tini tiene el 50% y su padre el otro 50%, aunque la cantante tampoco desearía quedarse con su parte. Las compensaciones se canalizarían mediante liquidaciones en efectivo.

Un capítulo central del acuerdo es el traspaso de cuentas en el extranjero, especialmente las registradas bajo sociedades de responsabilidad limitada (LLC) en Estados Unidos que figuran a nombre de Alejandro Stoessel. Estas pasarían a la persona que Tini designe -un abogado, contador o apoderado legal-, pero no directamente a nombre de la cantante.

Además, el pacto incluiría un contrato de confidencialidad en el que figuraría que Alejandro Stoessel “no se quedó con ninguna parte de dinero” no autorizado derivado de la carrera de su hija. Hasta el momento, ni Tini ni su familia han hecho declaraciones oficiales confirmando los detalles.