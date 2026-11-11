Tras meses de negociaciones y tensiones por el manejo de su fortuna, la cantante y su entorno familiar habrían firmado un arreglo judicial que pone fin a las disputas económicas.
Después de meses de versiones sobre una interna familiar por el patrimonio acumulado a lo largo de su carrera -desde "Violetta" hasta sus giras internacionales-, Martina "Tini" Stoessel y su familia habrían alcanzado un acuerdo que pone punto final a las disputas económicas. La información la dio a conocer el periodista Daniel Ambrosino en el programa "Intrusos" de América TV.
Según aseguró Daniel Ambrosino, el arreglo “ya está hecho. Hace por lo menos un par de meses”, aunque aún quedan pendientes trámites administrativos, cambios de titularidad y traspasos de firmas. La división principal establecería que el 70% de los bienes y el dinero quedó para Tini, mientras que el 30% restante se repartió entre su padre Alejandro Stoessel, su madre Mariana Muzlera y su hermano Francisco.
El desglose interno del 30% familiar sería de la siguiente manera, el 15% para Alejandro, 10% para Mariana y 5% para Francisco. El periodista aclaró que las cifras exactas y la forma de distribución pueden variar según cómo se computen propiedades y cuentas bancarias.
Uno de los puntos más llamativos es la postura de Martina Stoessel respecto de los inmuebles, ya que habría manifestado que "no quiere quedarse con ninguna propiedad, salvo la casa de San Isidro", que es donde vive actualmente. También forman parte del patrimonio una vivienda en la zona de Martínez -también en Pcia. de Buenos Aires- y un departamento donde reside su abuela materna.
En cuanto a la casa de Miami, la titularidad es compartida ya que Tini tiene el 50% y su padre el otro 50%, aunque la cantante tampoco desearía quedarse con su parte. Las compensaciones se canalizarían mediante liquidaciones en efectivo.
Un capítulo central del acuerdo es el traspaso de cuentas en el extranjero, especialmente las registradas bajo sociedades de responsabilidad limitada (LLC) en Estados Unidos que figuran a nombre de Alejandro Stoessel. Estas pasarían a la persona que Tini designe -un abogado, contador o apoderado legal-, pero no directamente a nombre de la cantante.
Además, el pacto incluiría un contrato de confidencialidad en el que figuraría que Alejandro Stoessel “no se quedó con ninguna parte de dinero” no autorizado derivado de la carrera de su hija. Hasta el momento, ni Tini ni su familia han hecho declaraciones oficiales confirmando los detalles.
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