Paula Cháves ingresó al quirófano después de hablar con su anestesiólogo: ¿Qué le pasó?

La exmodelo debió ser intervenida quirúrgicamente de una mano. Su mayor miedo era que no le seden y que se duerma.
En las últimas horas, Paula Cháves ingresó al quirófano para someterse a una cirugía en una de sus manos. Inquieta por la situación que la llevó a entrar a la sala de operaciones, la mujer de Pedro Alfonso compartió en sus redes sociales el pánico que le generaba la situación por un problema puntual: la anestesia.
Paula fue publicando como fueron la sucesión de hechos desde que se enteró que debían solucionarle quirúrgicamente un problema en una de sus extremidades y, una de las primeras cosas que hizo, fue comunicarse con su médico para que le pase el contacto del especialista en sedación, que iba a intervenir en su procedimiento.
“Quien se está por operar la mano y llora en un remis yendo a hacer papelones al sanatorio", reconoció, cháves, en primera persona, mientras que viajaba sola hasta el centro de salud. Luego, ya en el sanatorio, Cháves compartió una imagen de su hermana, Delfina, llegando al lugar, para asistirla antes y después de la cirugía.
“En un nuevo capítulo de mis fobias. Me tengo que operar la mano y pedí el teléfono del anestesiólogo”, se sinceró la exmodelo, sobre una de sus fobias. “No sé si sabés de mi fobia a la anestesia y a quedar atrapada sin poder despertar”, se lee, en el chat que la propia Paula compartió de su conversación con el anestesiólogo.
LA CONVERSACIÓN ENTRE PAULA Y SU ANESTESIÓLOGO
"No sé si sabés de mi fobia a la anestesia y a quedar atrapada sin poder despertar”, le dice Paula, a la persona que iba a estar a cargo de la sedación, durante la operación, mensaje que ella misma replica en sus posteos de Instagram, ya superado el mal momento.
“Como vos prefieras. No va a ser doloroso para nada”, le responde, el especialista. Pero, no conforme del todo, Cháves, insistió con su especial pedido, a fin de evitar una anestesia general. "Parí sin anestesia. Esto no puede ser peor”, aclaró. Objetivo logrado.
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