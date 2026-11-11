Paula Cháves ingresó al quirófano después de hablar con su anestesiólogo: ¿Qué le pasó?

LA CONVERSACIÓN ENTRE PAULA Y SU ANESTESIÓLOGO

"No sé si sabés de mi fobia a la anestesia y a quedar atrapada sin poder despertar”, le dice Paula, a la persona que iba a estar a cargo de la sedación, durante la operación, mensaje que ella misma replica en sus posteos de Instagram, ya superado el mal momento.

“Como vos prefieras. No va a ser doloroso para nada”, le responde, el especialista. Pero, no conforme del todo, Cháves, insistió con su especial pedido, a fin de evitar una anestesia general. "Parí sin anestesia. Esto no puede ser peor”, aclaró. Objetivo logrado.