Género: Acción. Duración: 1 hora y 32 minutos.

Un grupo de supersoldados modificados genéticamente escapa de una instalación en el desierto. Una veterana del Ejército deberá enfrentarlos para evitar una catástrofe y proteger a su hija.

Elenco: Adria Arjona, Dan Stevens, Rebecca Hall y Alex Pereira. Dirección: Adam Wingard.

Por el bien de Adam

Género: Drama. Duración: 1 hora y 18 minutos.

Adam, un niño de cuatro años desnutrido, ingresa a un hospital por orden judicial. Su madre se niega a separarse de él y una enfermera decide ayudarla, aunque eso implique desafiar las restricciones establecidas.

Elenco: Léa Drucker, Anamaria Vartolomei y Alex Descas. Dirección: Laura Wandel.

Caballo Salvaje Nueve

Género: Comedia. Duración: 1 hora y 58 minutos.

En vísperas del golpe de Estado chileno de 1973, dos agentes de la CIA son enviados a Isla de Pascua. Allí, sus vínculos, sus secretos y una nueva relación con dos jóvenes estudiantes alteran el rumbo de la misión.

Elenco: John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Mariana di Girolamo y Ailín Salas. Dirección: Martin McDonagh.

Ebenezer: Los fantasmas de Navidad

Género: Fantasía. Duración: 1 hora y 55 minutos.

Johnny Depp interpreta a Ebenezer Scrooge en una nueva adaptación de la historia clásica de Charles Dickens. La película recupera al personaje conocido por su avaricia y su encuentro con los fantasmas de la Navidad.

Elenco: Johnny Depp, Rupert Grint, Daisy Ridley, Andrea Riseborough, Sam Claflin e Ian McKellen. Dirección: Ti West.

Perfume

Género: Documental. Duración: 1 hora y 37 minutos.

Un recorrido por la vida y la obra de María Gabriela Epumer, guitarrista y compositora que formó parte de Viuda e Hijas de Roque Enroll y trabajó junto a Charly García. Incluye material audiovisual inédito registrado por la propia artista.

Protagonista: María Gabriela Epumer.

Ju-On: El grito

Género: Terror. Duración: 1 hora y 32 minutos.

Una casa de Tokio esconde una maldición originada en el asesinato de una familia. Rika, una joven cuidadora que ingresa a la vivienda, despierta una presencia sobrenatural que comienza a perseguir a quienes se acercan al lugar.

Elenco: Megumi Okina, Misa Uehara y Yoji Tanaka. Dirección: Takashi Shimizu.

Plumas: Operación rescate

Género: Animación. Duración: 1 hora y 24 minutos.

En el reino de Castilia, siete polluelos reales son secuestrados antes de la coronación de sus padres. Arturo, un joven repartidor que sueña con convertirse en barbero, deberá rescatarlos y aprender a hacerse cargo de ellos durante la aventura.

Voces: Jinanavin Veerapatra y Arturo Hernández.

El llanto del perro

Género: Terror. Duración: 1 hora y 15 minutos.

Gaby vive aislada hasta que conoce a Ema, una mujer que le ofrece compañía y la lleva a una casa extraña. Allí descubre un mundo inquietante, habitado por personajes y situaciones que desdibujan los límites entre lo humano y lo animal.

Elenco: Miranda de la Serna, Clara Kovacic, Lautaro Bettoni y Juan José Camero. Dirección: Federico Venzi y Jano Piccardo.

Rocky

Género: Drama. Duración: 2 horas. Reestreno.

El clásico de 1976 regresa a los cines para celebrar sus cinco décadas. Rocky Balboa, un boxeador desconocido de Filadelfia, recibe la oportunidad de enfrentarse al campeón mundial de peso pesado, Apollo Creed.

Elenco: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young y Carl Weathers. Dirección: John G. Avildsen.

After Dive: Una vida sincronizada

Género: Documental. Duración: 1 hora y 6 minutos.

Your Name.

Género: Animación. Duración: 1 hora y 46 minutos. Preestreno.

Taki y Mitsuha son dos adolescentes que, sin conocerse, comienzan a intercambiar sus cuerpos mientras duermen. A través de mensajes y pequeñas señales intentan comprender lo que sucede, hasta que una circunstancia inesperada lleva a Taki a buscarla.

Voces: Ryunosuke Kamiki, Mone Kamishiraishi y Ryo Narita. Dirección: Makoto Shinkai.

El agua nunca dolió

Género: Drama. Duración: 1 hora y 12 minutos.

Ambientada en la Argentina de 2001, sigue a Juana, una niña de nueve años que sufre un accidente a caballo y debe atravesar una recuperación en un hospital con pocos recursos. En ese proceso, el agua se convierte en un espacio para recuperar su autonomía y afrontar aquello que su familia no logra expresar.

Elenco: Máxima Moral Fernández, Celina Carrascosa, Martín Aguado, Gema Zevallos y José Annechini. Dirección: Ana Clara Bustelo.