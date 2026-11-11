La cartelera argentina renovará su programación con 13 estrenos este jueves. Habrá películas de acción, terror, animación y drama, además el reestreno de Rocky al cumplirse 50 años de su primera proyección, y una nueva oportunidad para ver "Your Name".
La cartelera de cine se prepara para una nueva semana de estrenos con propuestas para distintos públicos. El jueves 12 de noviembre llegarán a las salas argentinas 13 títulos que incluyen producciones de acción, historias dramáticas, películas de terror, animación y documentales.
Género: Acción. Duración: 2 horas y 2 minutos.
Una banda de ladrones transmite sus asaltos en redes sociales y convierte cada golpe en un espectáculo. La exposición atrae la atención del FBI y de una ingeniera informática, que intentarán detenerlos antes de su operación más ambiciosa.
Elenco: Nicholas Hoult, Zoë Kravitz y Christian Slater.
Género: Acción. Duración: 1 hora y 32 minutos.
Un grupo de supersoldados modificados genéticamente escapa de una instalación en el desierto. Una veterana del Ejército deberá enfrentarlos para evitar una catástrofe y proteger a su hija.
Elenco: Adria Arjona, Dan Stevens, Rebecca Hall y Alex Pereira. Dirección: Adam Wingard.
Género: Drama. Duración: 1 hora y 18 minutos.
Adam, un niño de cuatro años desnutrido, ingresa a un hospital por orden judicial. Su madre se niega a separarse de él y una enfermera decide ayudarla, aunque eso implique desafiar las restricciones establecidas.
Elenco: Léa Drucker, Anamaria Vartolomei y Alex Descas. Dirección: Laura Wandel.
Género: Comedia. Duración: 1 hora y 58 minutos.
En vísperas del golpe de Estado chileno de 1973, dos agentes de la CIA son enviados a Isla de Pascua. Allí, sus vínculos, sus secretos y una nueva relación con dos jóvenes estudiantes alteran el rumbo de la misión.
Elenco: John Malkovich, Sam Rockwell, Steve Buscemi, Mariana di Girolamo y Ailín Salas. Dirección: Martin McDonagh.
Género: Fantasía. Duración: 1 hora y 55 minutos.
Johnny Depp interpreta a Ebenezer Scrooge en una nueva adaptación de la historia clásica de Charles Dickens. La película recupera al personaje conocido por su avaricia y su encuentro con los fantasmas de la Navidad.
Elenco: Johnny Depp, Rupert Grint, Daisy Ridley, Andrea Riseborough, Sam Claflin e Ian McKellen. Dirección: Ti West.
Género: Documental. Duración: 1 hora y 37 minutos.
Un recorrido por la vida y la obra de María Gabriela Epumer, guitarrista y compositora que formó parte de Viuda e Hijas de Roque Enroll y trabajó junto a Charly García. Incluye material audiovisual inédito registrado por la propia artista.
Protagonista: María Gabriela Epumer.
Género: Terror. Duración: 1 hora y 32 minutos.
Una casa de Tokio esconde una maldición originada en el asesinato de una familia. Rika, una joven cuidadora que ingresa a la vivienda, despierta una presencia sobrenatural que comienza a perseguir a quienes se acercan al lugar.
Elenco: Megumi Okina, Misa Uehara y Yoji Tanaka. Dirección: Takashi Shimizu.
Género: Animación. Duración: 1 hora y 24 minutos.
En el reino de Castilia, siete polluelos reales son secuestrados antes de la coronación de sus padres. Arturo, un joven repartidor que sueña con convertirse en barbero, deberá rescatarlos y aprender a hacerse cargo de ellos durante la aventura.
Voces: Jinanavin Veerapatra y Arturo Hernández.
Género: Terror. Duración: 1 hora y 15 minutos.
Gaby vive aislada hasta que conoce a Ema, una mujer que le ofrece compañía y la lleva a una casa extraña. Allí descubre un mundo inquietante, habitado por personajes y situaciones que desdibujan los límites entre lo humano y lo animal.
Elenco: Miranda de la Serna, Clara Kovacic, Lautaro Bettoni y Juan José Camero. Dirección: Federico Venzi y Jano Piccardo.
Género: Drama. Duración: 2 horas. Reestreno.
El clásico de 1976 regresa a los cines para celebrar sus cinco décadas. Rocky Balboa, un boxeador desconocido de Filadelfia, recibe la oportunidad de enfrentarse al campeón mundial de peso pesado, Apollo Creed.
Elenco: Sylvester Stallone, Talia Shire, Burt Young y Carl Weathers. Dirección: John G. Avildsen.
Género: Documental. Duración: 1 hora y 6 minutos.
Género: Animación. Duración: 1 hora y 46 minutos. Preestreno.
Taki y Mitsuha son dos adolescentes que, sin conocerse, comienzan a intercambiar sus cuerpos mientras duermen. A través de mensajes y pequeñas señales intentan comprender lo que sucede, hasta que una circunstancia inesperada lleva a Taki a buscarla.
Voces: Ryunosuke Kamiki, Mone Kamishiraishi y Ryo Narita. Dirección: Makoto Shinkai.
Género: Drama. Duración: 1 hora y 12 minutos.
Ambientada en la Argentina de 2001, sigue a Juana, una niña de nueve años que sufre un accidente a caballo y debe atravesar una recuperación en un hospital con pocos recursos. En ese proceso, el agua se convierte en un espacio para recuperar su autonomía y afrontar aquello que su familia no logra expresar.
Elenco: Máxima Moral Fernández, Celina Carrascosa, Martín Aguado, Gema Zevallos y José Annechini. Dirección: Ana Clara Bustelo.
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