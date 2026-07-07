Burlando abrió la puerta a un acuerdo entre Flor Peña y Nico Occhiato

"A mí me encantaría verla nuevamente en Luzu TV", señaló Burlando al considerar que recuperar su espacio laboral contribuiría a recomponer la situación personal que atravesó la conductora.

Burlando también rechazó las versiones que hablaban de un posible episodio de violencia de género derivado de una conversación privada entre Peña y Occhiato.

"Jamás me lo refirió Flor", aseguró, y sostuvo que el eje del conflicto es exclusivamente económico.

El conflicto entre la actriz y Luzu TV todavía no ingresó formalmente a la Justicia, según su abogado.

Según explicó, el reclamo está vinculado al presunto daño a la imagen de la actriz tras su desvinculación del canal de streaming luego de difundir al aire una información falsa sobre la muerte del padre de Lionel Messi, error que corrigió pocos minutos después. "Es el daño y el perjuicio a la imagen. Ese es el conflicto", resumió el abogado.

Qué había dicho Occhiato

Antes de las declaraciones de Burlando, Nicolás Occhiato había sido consultado sobre el tema tras regresar de Estados Unidos.

"Está judicializado, así que no tengo nada para decir", respondió ante la prensa.

También confirmó que mantuvo una conversación privada con Peña después del episodio, aunque evitó brindar detalles y prefirió no responder si existe margen para un futuro acuerdo.