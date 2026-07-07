Burlando abrió la puerta a un acuerdo entre Flor Peña y Nico Occhiato

El abogado de la actriz aseguró que el conflicto todavía no llegó formalmente a la Justicia, planteó que aún hay margen para una conciliación y afirmó que Peña no busca un juicio.
Fernando Burlando aseguró que el conflicto entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato, por la desvinculación de la actriz del canal de streaming Luzu TV, todavía no ingresó formalmente al ámbito judicial y sostuvo que aún existen posibilidades de alcanzar un acuerdo entre las partes.
La aclaración llegó después de que el dueño de Luzu TV afirmara que el caso estaba "judicializado". El abogado explicó que todavía no se cumplieron las instancias previas y destacó que el diálogo continúa abierto.
"No descartamos el diálogo", afirmó Burlando. Además, calificó de "prudente" la postura pública de Occhiato al evitar profundizar el conflicto en los medios.
El representante legal sostuvo que la intención de Florencia Peña es resolver la situación sin llegar a un juicio. "Florencia abraza la armonía, siempre evita el conflicto", expresó. En ese sentido, remarcó que la actriz no desea retirarse de Luzu TV en medio de una disputa judicial y hasta planteó cuál sería, a su criterio, la mejor solución.
"A mí me encantaría verla nuevamente en Luzu TV", señaló Burlando al considerar que recuperar su espacio laboral contribuiría a recomponer la situación personal que atravesó la conductora.
Burlando también rechazó las versiones que hablaban de un posible episodio de violencia de género derivado de una conversación privada entre Peña y Occhiato.
"Jamás me lo refirió Flor", aseguró, y sostuvo que el eje del conflicto es exclusivamente económico.
Según explicó, el reclamo está vinculado al presunto daño a la imagen de la actriz tras su desvinculación del canal de streaming luego de difundir al aire una información falsa sobre la muerte del padre de Lionel Messi, error que corrigió pocos minutos después. "Es el daño y el perjuicio a la imagen. Ese es el conflicto", resumió el abogado.
Antes de las declaraciones de Burlando, Nicolás Occhiato había sido consultado sobre el tema tras regresar de Estados Unidos.
"Está judicializado, así que no tengo nada para decir", respondió ante la prensa.
También confirmó que mantuvo una conversación privada con Peña después del episodio, aunque evitó brindar detalles y prefirió no responder si existe margen para un futuro acuerdo.
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