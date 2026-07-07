Espectáculos |

Picantes definiciones de Ángel De Brito contra Luis Majul: "Es insoportable, infumable"

El conductor de Ángel responde disparó contra su colega, de El observador. "Lo incomodaba, entonces me divertía un montón".

Trabajaron juntos, se conocen bien, muy bien, digamos. Ángel De Brito sabe quien es Luis Majul y Luis Majul, sabe quien es Ángel de Brito. Y, a la hora de las "chicanas" públicas uno sabe como provocar y el otro, como contestar. Ironías, "pase de facturas" y definiciones picantes, a la orden del día.

"Majul es amigo tuyo, Ángel?", le consultó una productora a Ángel, al aire del su programa de stream en Bondi, Ángel responde. Y la respuesta del conductor, fue inmediata: "no, no es amigo...". Acto seguido, la productora continuó con sus dichos: "porque recién, al aire, dijo algo como... raro".

"No me importa... No me importa lo que diga Majul", enfatizó De Brito. "Algo como de resentimiento", sumó, la productora. "Ah, ¿de pelea? Me encanta", encendió Ángel, con el estilo que lo caracteriza. "Si hay pelea, sí... Sino era una boludez más de las que dice Majul, medio tartamudeando", ironizó, el periodista.

ADEMÁS: Franco Deambrosi, piloto de automovilismo, confirmó su romance con la China Suárez

"Que se adorne con Milei (Javier), que se enoje con Adorni, con el gobierno... Renuncié porque era insoportable. Trabajamos en La red (la radio). Era insoportable, sigue siéndolo. Era muy infumable. La enloqueció a la locutora, a la producción ni te digo...muy pesado. Lo ponía muy nervioso porque hablaba mal de todos sus amigos", recordó, Ángel, sobre su convivencia laboral con Luis.

¿NI OLVIDO NI PERDÓN?

"Lo incomodaba, entonces me divertía un montón... Pero el programa iba de 6 a 9 de la mañana. Así que en el invierno dije ´hasta acá, llegue´. Aparte, tenía otros tres trabajos más, así que no", contó Ángel, en vivo.

"Yo lo quiero mucho a Luis. Le mandamos un beso grande. Y vayan a verlo a El observador, porque lo están viendo mil personas, nada más", lanzó, De Brito, con ironía, sobre el final de sus dichos.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados