Picantes definiciones de Ángel De Brito contra Luis Majul: "Es insoportable, infumable"

¿NI OLVIDO NI PERDÓN?

"Lo incomodaba, entonces me divertía un montón... Pero el programa iba de 6 a 9 de la mañana. Así que en el invierno dije ´hasta acá, llegue´. Aparte, tenía otros tres trabajos más, así que no", contó Ángel, en vivo.

"Yo lo quiero mucho a Luis. Le mandamos un beso grande. Y vayan a verlo a El observador, porque lo están viendo mil personas, nada más", lanzó, De Brito, con ironía, sobre el final de sus dichos.