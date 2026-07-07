A los 77 años, murió Luis Margani, el protagonista de Mundo Grúa

El emblemático actor de cine, teatro y tevé falleció el pasado 5 de julio. Pero recién hoy se hizo oficial la noticia.
El mundo del espectáculo está de luto. A sus 77 años, Luis Margani -oriundo de Sicilia, Italia- falleció y se conoció la lamentable noticia. Definido como uno de los actores más versátiles y queridos de la escena nacional, supo gestar una carrera con amplia trayectoria abarcó cine, televisión, teatro y la publicidad.
La noticia de su muerte, ocurrida el pasado 5 de julio de 2026, fue recientemente comunicada oficialmente por la Asociación Argentina de Actores quien, a través de un comunicado oficial, expresó sus condolencias a familiares, amistades y seres queridos afines al artista.
“Con profundo pesar despedimos al actor Luis Margani”, anunció el escrito de la entidad, sobre Luis “A lo largo de su carrera construyó personajes de gran humanidad y autenticidad en cine, teatro, TV y plataformas, como uno de sus últimos personajes en ficción, interpretando a Julio Grondona.
"Acompañamos con nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amistades y seres queridos en este doloroso momento", cierra, el escrito, acompañando por una postal actual de Margari, para despedirlo con un último adiós.
El desembarco de Luis en el mundo de la actuación se dio cuando ya había superado los 40 años. El director Pablo Trapero lo convocó para protagonizar el cortometraje Negocios en 1995. En una entrevista con Página12, Margani relató cómo se produjo ese primer acercamiento al cine...
“Estaba en un asado comunitario acá en San Justo y me encontré con Pablo, que es el hijo de un amigo de toda la vida, y me dijo: ‘Che, Rulo, tengo ganas de hacer un cortometraje con vos como protagonista’. No me iba a achicar ¿no? Le dije: ‘Bueno, dale Pablo, a vos no te puedo fallar’“, supo contar, Margari, recordado por uno de sus personajes más destacados, en el filme Mundo Grúa.
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