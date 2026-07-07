A los 77 años, murió Luis Margani, el protagonista de Mundo Grúa

TARDE PERO SEGURO

El desembarco de Luis en el mundo de la actuación se dio cuando ya había superado los 40 años. El director Pablo Trapero lo convocó para protagonizar el cortometraje Negocios en 1995. En una entrevista con Página12, Margani relató cómo se produjo ese primer acercamiento al cine...

“Estaba en un asado comunitario acá en San Justo y me encontré con Pablo, que es el hijo de un amigo de toda la vida, y me dijo: ‘Che, Rulo, tengo ganas de hacer un cortometraje con vos como protagonista’. No me iba a achicar ¿no? Le dije: ‘Bueno, dale Pablo, a vos no te puedo fallar’“, supo contar, Margari, recordado por uno de sus personajes más destacados, en el filme Mundo Grúa.