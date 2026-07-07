Maravillosa Alicia en el Jardín Botánico

Los momentos más icónicos del universo de Lewis Carroll -el Conejo Blanco, el Té de Locos, el Jardín de la Reina, el Gato de Cheshire y la partida de ajedrez- se transforman en espacios habitables donde los visitantes pasan a formar parte activa de la historia.

La partida de ajedrez

La experiencia está diseñada con múltiples capas de lectura: quienes conocen la obra original encontrarán referencias y guiños ocultos, mientras que quienes se acerquen por primera vez podrán disfrutar un recorrido completamente accesible, emocional y sensorial.

ALI: la primera guía narrativa que vive en WhatsApp

Uno de los grandes diferenciales de "Maravillosa Alicia" es ALI, una compañera narrativa que acompaña al visitante íntegramente a través de WhatsApp, sin necesidad de descargar aplicaciones ni utilizar dispositivos especiales.

Durante el recorrido, ALI desbloquea contenido, propone desafíos y sostiene un juego interactivo que evoluciona a lo largo de la experiencia, haciendo que cada visita sea única.

Además, el público podrá interactuar con AlicIA, una inteligencia artificial desarrollada especialmente para expandir el universo de Carroll más allá del recorrido físico.

"Maravillosa Alicia" contará con recorridos diferenciados para adultos, jóvenes y niños. Los más chicos tendrán además un dispositivo especialmente adaptado -sin necesidad de teléfono ni lectura- para vivir su propia aventura.

En los últimos años, los espectáculos nocturnos inmersivos en jardines botánicos se consolidaron como uno de los formatos culturales más convocantes del mundo, con experiencias desarrolladas en Londres, Chicago, Brooklyn y Melbourne.

Con una propuesta original, tecnológica y desarrollada especialmente para el Jardín Botánico Carlos Thays, Maravillosa Alicia llega para posicionar a Buenos Aires dentro de este circuito internacional de experiencias inmersivas y proyectar futuras ediciones en otros jardines botánicos del mundo.