Maravillosa Alicia en el Jardín Botánico

Debido a la alta demanda de entradas, Maravillosa Alicia suma nuevas funciones para las vacaciones de invierno y se perfila como uno de los grandes fenómenos de la temporada.
El Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires es escenario "Maravillosa Alicia" de una experiencia nocturna inspirada en "Alicia en el País de las Maravillas", el clásico de la literatura fantástica escrito en 1865 por Lewis Carroll, y desarrollada especialmente para convivir con la naturaleza y la identidad única de este espacio abierto.
Con doce instalaciones creadas especialmente para convivir con la naturaleza viva del jardín, la propuesta combina arte lumínico, escenografía monumental, sonido envolvente y tecnología interactiva para construir un recorrido nocturno único en la ciudad.
"Maravillosa Alicia" fue diseñada integralmente en sintonía con el Jardín Botánico Carlos Thays, uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad, ubicado en el corazón de Palermo. Toda la iluminación es LED de bajo consumo, sin contaminación lumínica y las estructuras son autoportantes: sin excavación, sin fijaciones al suelo y sin plásticos de un solo uso. Al retirarse las instalaciones, el jardín queda exactamente igual.
Cada estación de "Maravillosa Alicia" fue concebida como una obra en sí misma, con identidad visual propia, narrativa inmersiva y una dimensión lúdica que hace que ningún recorrido sea igual a otro.
Los momentos más icónicos del universo de Lewis Carroll -el Conejo Blanco, el Té de Locos, el Jardín de la Reina, el Gato de Cheshire y la partida de ajedrez- se transforman en espacios habitables donde los visitantes pasan a formar parte activa de la historia.
La experiencia está diseñada con múltiples capas de lectura: quienes conocen la obra original encontrarán referencias y guiños ocultos, mientras que quienes se acerquen por primera vez podrán disfrutar un recorrido completamente accesible, emocional y sensorial.
Uno de los grandes diferenciales de "Maravillosa Alicia" es ALI, una compañera narrativa que acompaña al visitante íntegramente a través de WhatsApp, sin necesidad de descargar aplicaciones ni utilizar dispositivos especiales.
Durante el recorrido, ALI desbloquea contenido, propone desafíos y sostiene un juego interactivo que evoluciona a lo largo de la experiencia, haciendo que cada visita sea única.
Además, el público podrá interactuar con AlicIA, una inteligencia artificial desarrollada especialmente para expandir el universo de Carroll más allá del recorrido físico.
"Maravillosa Alicia" contará con recorridos diferenciados para adultos, jóvenes y niños. Los más chicos tendrán además un dispositivo especialmente adaptado -sin necesidad de teléfono ni lectura- para vivir su propia aventura.
En los últimos años, los espectáculos nocturnos inmersivos en jardines botánicos se consolidaron como uno de los formatos culturales más convocantes del mundo, con experiencias desarrolladas en Londres, Chicago, Brooklyn y Melbourne.
Con una propuesta original, tecnológica y desarrollada especialmente para el Jardín Botánico Carlos Thays, Maravillosa Alicia llega para posicionar a Buenos Aires dentro de este circuito internacional de experiencias inmersivas y proyectar futuras ediciones en otros jardines botánicos del mundo.
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