Cande Vetrano y Andrés Gil se mostraron juntos después del escándalo

Lejos del escándalo mediático, la joven pareja de actores volvió a mostrarse públicamente y subieron sus fotografías a las redes sociales.
Después del revuelo mediático que generó la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi y el reconocimiento de la actriz de su infidelidad, Cande Vetrano y Andrés Gil -señalado como el tercero en discordia- volvieron a mostrarse juntos a través de fotografías subidas a historias de Instagram.
La joven pareja decidió llamarse a silencio y alejarse del escándalo mediático, mientras que los periodistas buscaban el testimonio de Nico y Gimena. Únicamente Andrés Gil usó sus redes sociales para desmentir el rumor que lo ponía en el centro de la escena y dejar en claro que no tiene nada que ver con esa situación.
En las imágenes que compartieron en redes sociales se ve a la pareja disfrutando de un momento familiar, muy relajados y felices, con el pequeño Pino -nacido el 14 de noviembre de 2024- de espaldas observando los barcos y contenedores. Cande Vetrano como Andrés Gil replicaron las fotos en sus historias de Instagram, como una señal definitiva y poner fin a las especulaciones de crisis.
Esta es la primera vez que la pareja de actores se muestra junta desde que estalló el escándalo de la infidelidad de Accardi. Si bien compartieron viajes y momentos en sus redes sociales, hacía tiempo que ellos no aparecían juntos en una imagen, razón por la cual los rumores tomaron fuerza cuando estallo el escándalo.
