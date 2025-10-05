El Gobierno defendió a José Luis Espert: "Habló con el corazón y vale un montón"

“Espert se abrió, fue más a fondo, explicó el daño y el dolor que él tiene y lo que siente por lo que le pasó. Habló con el corazón, vale un montón lo que hizo”, sostuvo Bullrich en declaraciones a LN+ y agregó: “Siente que de alguna manera entró a creerle a una persona que en ese momento no estaba imputada”.

La funcionaria había sido una de las primeras en romper el silencio desde el Ejecutivo y exigir mayor claridad sobre la situación. Incluso, con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se mostraron críticos de la posición del legislador libertario.

Asimismo, Bullrich aseguró que durante las últimas declaraciones de Espert, el economista aclaró su posición, y anticipó nuevas declaraciones. “El lunes va a seguir explicando, pero va por un camino en el que no está en una posición de decir que no dice nada y no habla, no se cierra”, destacó.

“Si hay algo que LLA y el PRO debemos hacer es hablarle a gente y darle todas las explicaciones que la sociedad necesita”, argumentó la primera candidata al Senado por la Ciudad de Buenos Aires, y amplió: “La publicidad delos actos de gobierno lo que dice nuestra Constitución”.

Por último, la Ministra admitió su posición cuando el Gabinete rechazaba al legislador que competirá el próximo 26 de octubre para renovar su banca en la Cámara de Diputados. “Sentía que eso no había sido aclarado, pero ahora está por un camino de darse cuenta que tiene que hablar con el corazón, con lo que le pasó”, concluyó.

Espert se quebró y lloró en una entrevista: "Estoy roto"

El diputado y candidato de LLA se derrumbó emocionalmente ayer durante una entrevista radial y apuntó contra el dirigente social Juan Grabois como el responsable del "estrago" que, según dijo, vive su familia a raíz de las denuncias que lo vinculan con el empresario narco "Fred" Machado.

"Estoy pasando un momento muy angustiante", reconoció en la nota. Enseguida, su voz se quebró al hablar del impacto personal de la acusación. "Adentro yo personalmente te diría muy golpeado, roto te diría, roto, roto por el estrago que este hijo de puta de Grabois ha hecho con mi familia, con mi nombre", confesó, visiblemente emocionado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/radiomitre/status/1974596507107250649&partner=&hide_thread=false "La estoy pasando muy mal", José Luis Espert se quebró al contar cómo está en medio del escándalo vinculado con Fred Machado.



Mirá Radio Mitre las 24 horas en https://t.co/O0LrK1AyE0 pic.twitter.com/Y8UHsvtnLa — Radio Mitre (@radiomitre) October 4, 2025

Espert, que pasó de defenderse con datos y argumentos a mostrar su costado más vulnerable, insistió en que todo se trata de una operación política. "Pasé de ser doctor en economía con 10 a narco, una cosa de loco", lamentó.

"A este juego nos llevan esta manga de delincuentes. Y se lo vamos a pelear. Y le vamos a ganar. Y voy a demostrar en la justicia que la inocencia mía es total en esto", concluyó, no sin antes reafirmar la dureza del momento que atraviesa: "No puedo creer lo que te puede hacer la política".