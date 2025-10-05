Daniela Celis peregrinó a Luján y pidió por Thiago Medina: "La fe mueve montañas"

La exGran Hermano recorrió los 60 kilómetros desde Liniers hasta la Basílica. En sus redes compartió distintos momentos de la caminata. Y expresó su ruego por Thiago Medina, su expareja y padre de sus hijas.
La exparticipante de Gran Hermano, Daniela Celis, fue una de las miles de personas que participaron de la 51º Peregrinación Juvenil a Luján. Acompañada por su hermana, llegó a la Basílica, donde pidió por la salud de Thiago Medina, el padre de sus dos hijas, que permanece internado en terapia intensiva desde hace tres semanas tras un accidente en moto.
Las publicaciones de Daniela gran repercusión entre sus seguidores, quienes destacaron su gesto al sumarse a esta tradicional caminata religiosa. "Por vos, por nuestras hijas, por mi familia y por ustedes", escribió en su cuenta de Instagram. Y ya dentro de la Basílica, grabó un video y expresó: "Y sí, la fe mueve montañas. Gracias".
Desde los primeros días de la internación de su expareja, la influencer pidió cadenas de oración y se aferró a la fe. Ahora, eligió agradecer de la misma manera: con una ropa deportiva y una sonrisa en todo momentos, caminó los 60 kilómetros desde Liniers hasta Luján y cumplió su palabra.
Daniela compartió también fotos de distintos momentos de la peregrinación. el amanecer en la ruta, las paradas para descansar y un dibujo conmovedor en el suelo con la leyenda: "Gracias por los milagros". Además, posó frente a la Basílica con los brazos abiertos y el rostro feliz por haber llegado a Luján.
Bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, la peregrinación volvió a congregar miles de fieles. Como cada año, la Imagen Peregrina acompañó a los caminantes durante toda la jornada, con puestos de asistencia sanitaria y voluntarios ofreciendo apoyo gratuito a lo largo del trayecto.
Mientras tanto, Thiago continúa su recuperación tras haber pasado tres semanas en estado crítico. Su familia confirmó que se encuentra consciente y emocionalmente movilizado. Según relató su padre, Julio Medina, el joven pidió ver a sus hijas, Aimé y Laira.
Su hermana Camila también dio detalles sobre la salud del exGran Hermano: "En un momento pensé que, por todo lo que decía el doctor y porque yo lo vi mal, que no la contaba. Y bueno, le dieron una oportunidad más porque tiene dos bebés. Él siempre dijo: ‘Yo no quiero que mis hijas crezcan sin mí’. Y creo que está luchando día a día para eso”.
Y agregó: "Thiago para mí es todo. Siempre fue mi compañero, mi compinche. Hoy lo tenemos a Thiago. Me agarran escalofríos de pensar todo lo que pasó, pero estamos felices. Lo estábamos esperando con ansiedad. Mi hermano es un milagro, un milagro en vida".
comentar