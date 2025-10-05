Daniela Celis peregrinó a Luján y pidió por Thiago Medina: "La fe mueve montañas"

Las publicaciones de Daniela gran repercusión entre sus seguidores, quienes destacaron su gesto al sumarse a esta tradicional caminata religiosa. "Por vos, por nuestras hijas, por mi familia y por ustedes", escribió en su cuenta de Instagram. Y ya dentro de la Basílica, grabó un video y expresó: "Y sí, la fe mueve montañas. Gracias".

Desde los primeros días de la internación de su expareja, la influencer pidió cadenas de oración y se aferró a la fe. Ahora, eligió agradecer de la misma manera: con una ropa deportiva y una sonrisa en todo momentos, caminó los 60 kilómetros desde Liniers hasta Luján y cumplió su palabra.

Daniela compartió también fotos de distintos momentos de la peregrinación. el amanecer en la ruta, las paradas para descansar y un dibujo conmovedor en el suelo con la leyenda: "Gracias por los milagros". Además, posó frente a la Basílica con los brazos abiertos y el rostro feliz por haber llegado a Luján.

Bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, la peregrinación volvió a congregar miles de fieles. Como cada año, la Imagen Peregrina acompañó a los caminantes durante toda la jornada, con puestos de asistencia sanitaria y voluntarios ofreciendo apoyo gratuito a lo largo del trayecto.

Mientras tanto, Thiago continúa su recuperación tras haber pasado tres semanas en estado crítico. Su familia confirmó que se encuentra consciente y emocionalmente movilizado. Según relató su padre, Julio Medina, el joven pidió ver a sus hijas, Aimé y Laira.

Su hermana Camila también dio detalles sobre la salud del exGran Hermano: "En un momento pensé que, por todo lo que decía el doctor y porque yo lo vi mal, que no la contaba. Y bueno, le dieron una oportunidad más porque tiene dos bebés. Él siempre dijo: ‘Yo no quiero que mis hijas crezcan sin mí’. Y creo que está luchando día a día para eso”.

Y agregó: "Thiago para mí es todo. Siempre fue mi compañero, mi compinche. Hoy lo tenemos a Thiago. Me agarran escalofríos de pensar todo lo que pasó, pero estamos felices. Lo estábamos esperando con ansiedad. Mi hermano es un milagro, un milagro en vida".