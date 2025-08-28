Espectáculos |

La angustia de Silvina Escudero en su lucha por ser mamá: "Perdí más de un embarazo y..."

La bailarina se refirió a su sueño latente de traer su primer hijo al mundo y el duro camino que viene atravesando hace años para poder concretarlo.

Silvina Escudero abrió su corazón y reveló que en sus años de largo camino para ser mamá, perdió más de un embarazo con su marido, Federico. También, contó los detalles de cómo va viviendo las distintas etapas de los tratamientos médicos que realiza. "Sigo a la par en la búsqueda pero también trato de aceptar la vida que tengo porque no todo es como queremos".

“Tampoco cuento todo el camino; solo conté de un embarazo que perdí, pero no fue el único”, se sinceró Silvina, al aire del programa de Nazarena Vélez, en el stream Bondi. “Me escriben muchas madres y padres a mi Instagram, partidos al medio, diciendo: ‘¿Qué hago con mi mujer? No se puede levantar de la cama’”, compartió la bailarina.

“La vida no es lo que nosotros queremos que sea. La vida es lo que es...", reflexionó Escudero, sobre la realidad que le toca vivir hace bastante y en la que se mantiene firme en su genuino deseo de convertirse en madre primeriza. "Me hice varios tratamientos, para los que no saben, les cuento que es muy duro. El cuerpo de una mujer pasa por muchas cosas, pinchazos y demás...".

"Yo trabajo con mi cuerpo y me estaba costando mucho, por eso decidí parar un poco en mi carrera y priorizar mi búsqueda. No hago una terapia convencional; hago terapia especializada en maternidad, traumas, hay una terapia para shocks, y después hago mil terapias alternativas”, contó Silvina.

Silvina Escudero, nota
Silvina está en pareja con Federico hace años. Se casaron en el 2022.

SILVINA A CORAZÓN ABIERTO

“Me costó pero me propuse arrancar de nuevo, ser la Silvina que era, seguir con mi trabajo y con lo que me apasiona", expresó Silvina, sobre la "fórmula" que encontró la hermana de Vanina, para seguir adelante con los distintos proyectos que tiene en su presente, más allá del anhelo de ser madre.

"Sigo a la par en la búsqueda pero también trato de aceptar la vida que tengo porque no todo es como queremos”, expresó la artista, a modo de cierre, en su entrevista para el canal de plataforma.

Silvina escudero habló de su larga lucha para ser mamá

