Candelaria Tinelli: "Me da pena la violencia que genera la política"

Lo que no imaginó la hija de Marcelo fue que una turista argentina la increparía a ella para hablarle de mala manera sobre la situación del dólar en la Argentina.

“Ayer en Puerta del Sol me crucé a una señora mayor, argentina por supuesto, que me empezó a gritar y a decir cosas del dólar, lo cual no entendí porque estaba en un momento de disociación fumándome un puchito y no se le escuchaba bien”, empezó a comentar Cande Tinelli en su cuenta de Instagram.

cande.jpg Cande Tinelli se expresó en Instagram.

La hija del conductor remarcó que está atenta a lo que sucede en Argentina, a pesar de estar viviendo en España: "Si me está leyendo espero su mensaje. No entendí un pomo (ya sé lo que está pasando con el dólar, pues leo las noticias) y me da intriga saber qué le pasaba conmigo particularmente”.

Luego siguió analizando el comentario de la turista, que la dejó muy completamente sorprendida: "Capaz piensa que soy la Ministra de Economía. Capaz le molesta que esté en Madrid acompañando a mi pareja... ah, ,pero pará, ella también está en Madrid, por cierto de compras. Si tanto le importa su país y el aumento del dólar, hubiese ido a votar en vez de estar gastando euros acá”.

cande 2.jpg Una turista increpó a la hija de Marcelo Tinelli.

Por último, se lamentó por las consecuencias de las últimas elecciones PASO: "Qué triste todo. Me da mucha pena en serio la violencia que genera la política. Nosotros deberíamos apoyarnos y ser empáticos, respetando al otro (democracia). Pero no, ‘divide y reinarás. Se me quema la pizza en el horno. Mucho amor y energía positiva. A prender velitas”.

Cande Tinelli presentó hace pocos días su tema junto a su novio, el cantante Coti Sorokin, y dio la casualidad que lo hizo el día del debut de Lionel Messi en el Inter de Miami. Por eso, a la presentación solamente pudo ir su mamá, Soledad Aquino, porque el resto de su familia viajó a Miami para ver a la estrella del fútbol argentino.

cande 3.jpg Cande Tinelli habló en las redes.

Las confesiones de Cande Tinelli

Lo que reveló Cande Tinelli durante una entrevista con Filo News es que no está llevándose muy bien con hermana mayor, Micaela: “Mis hermanos no es que sean reprimidos, pero son más correctos. Con mi hermana más grande somos muy unidas, pero también nos matamos. Ahora la tengo bloqueada, ella es mi antítesis, somos muy diferentes. Tiene el peso de la hermana mayor”.

La hija de Marcelo Tinelli también contó que durante su infancia sufrió el peso de la fama: “Me daba fobia cuando en el colegio nombraban mi apellido. Me daba vergüenza. Me hacían sentir mal por ser privilegiada, por ser más transgresor. Como que uno tiene que castigarse por vivir bien. Siempre fui muy tímida, quería pasar desapercibida”.

Lelé, como la llaman sus seres queridos, habló de los tiempos en los que sufrió bulimia y anorexia y cómo su padre la ayudó llevándola a terapia: “Mi papá me dijo que si no me trataba, me internaba”.

Por último, Cande habló de su trabajo y reveló que, a pesar que se había entusiasmado con la propuesta, finalmente no formará parte del Bailando 2023: “Empecé probando en Only Fans y en el primer mes me fue muy bien. Es algo para un tiempo, es plata fácil. Me di de baja en el Bailando. Estoy viviendo en España y no me quiero meter en ese juego del Bailando, es mucha exposición. Es una exposición que no elijo. Me gusta salir a caminar y tener una vida normal. Tenés que tener ganas de entrar en ese juego y no las tengo”.