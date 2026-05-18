"Carísima" llega a Netflix y lidera una semana cargada de estrenos

Embed - Carísima, la serie de Caro Pardíaco, se estrena el 20 de mayo en Netflix

El desembarco de Caro Pardíaco en Netflix marca un nuevo paso para uno de los personajes humorísticos más comentados de los últimos años en redes y plataformas digitales. El desafío será trasladar ese fenómeno de clips virales y apariciones radiales a un formato de ficción más largo, con desarrollo dramático y narrativa propia.

La serie apuesta por mezclar humor absurdo, situaciones incómodas y elementos de thriller psicológico. Además, aparece en un contexto donde las producciones argentinas vienen ganando espacio dentro de las plataformas, impulsadas también por títulos como “Envidiosa 4” y “El encargado 4”.

Entre las novedades también se destaca “James”, la serie documental sobre James Rodríguez que llega a Netflix el jueves. La producción recorre la carrera del futbolista colombiano, desde la explosión de fama mundial hasta las controversias que marcaron su trayectoria.

Embed - James. | Tráiler oficial | Netflix

Para el público infantil, Disney+ suma nuevos episodios de “Pequeñas historias de Bluey”, mientras que Flow incorpora “Privier”, una serie argentina de ciencia ficción protagonizada por Alberto Ajaka y Claudio Tolcachir.

maxresdefault (3)

En cine, Netflix estrena el documental “Nuestra tierra”, de Lucrecia Martel, centrado en un caso policial ocurrido en Tucumán y atravesado por disputas de poder e intereses políticos. Prime Video, por su parte, apuesta por la acción con “Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma”.

hc-nuestra-tierra-6-lucrecia-martel-rei-pictures

En conjunto, la semana de estrenos refuerza una tendencia clara: las plataformas siguen apostando a mezclar producciones locales con grandes nombres internacionales y formatos variados. Entre el humor de “Carísima”, el deporte, el documental y la acción, el streaming se consolida como una cartelera cada vez más fragmentada, pero pensada para públicos distintos que conviven en la misma pantalla.