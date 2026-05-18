Diego Mesaglio de Chiquititas no se va a operar, pese a conseguir un trasplante de córnea

EL LADO B DE LA REALIDAD DE DIEGO

"Y un martes, a la una de la madrugada, me cayó alcohol en el ojo y se me frenó la vida. Tardé un montón en darme cuenta que soy feliz llegando a mi casa y que me esperen con la comida, dándole de comer a mi perro o hago la pasadita por la casa de mis viejos. Les puedo asegurar que llega un momento que es lo único que importa", reflexionó, Diego.

Diego Mesaglio, nota Diego fue parte del elenco de la recordada ficción infanto juvenil Chiquitas, en la era de Romina Yan.

"Me pone mal darme cuenta de que la gente vive como el ort... Te puedo asegurar que viajando tres años, todos los días al Hospital de Clínicas, yo era nada a las cosas que ves ahí. A mí me llegó el trasplante de córnea y no me voy a operar porque aparecieron complicaciones. No hay una seguridad de poder recuperar la visión".

"Tengo que hacer otras cosas. Y tengo un miedo muy grande, que es el miedo de volver a sufrir. Sufrí mucho, estuve cinco días sin poder dormir. La pasé mal, mal, mal, encerrado en mi casa, en mi departamento, con cuatro, cinco personas, que son las que más cercanas estaban. Hablé con esas personas y todas coincidieron en que no me quieren volver a ver sufrir de la manera que sufrí", se sinceró, Mesaglio.