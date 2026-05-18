Por qué Tini Stoessel habló de Violencia de género y abuso sobre el escenario de Salta

La cantante rompió el silencio durante un recital y se animó a empezar a contar cosas que, al parecer, tuvo que atravesar.
Tini Stoessel está empezando a hablar. La artista pop se animó a hablar de abuso y de Violencia de Género ante miles y miles de personas en una recital que brindo, en las últimas horas, en Salta. "Es difícil hablar de este tema pero es muy loco porque te sentás a hablar con cualquier mujer y alguna tiene una historia para contarte".
“Estoy pensando la manera de decirlo, algún día”, comenzó diciendo la artista. “Qué injustas muchas cosas pero al día de hoy es muy loco sentir esa inseguridad a la hora de hacer cualquier cosa”, comenzó Tini, en sus palabras compartidas con el público presente, en el estadio Padre Ernesto Martearena, dejando en claro que tiene cosas para contar que, todavía, no se terminar de animar a hacer públicas. Y que, se entiende, tienen que ver con vivencias personales.
"Tener que avisarle a tu amiga que llegaste a tu casa y que estás bien, que estás a salvo. En todo: en el trabajo, en el colegio”, analizó Stoessel, acto seguido, el accionar que tienen que tener las mujeres, en general, en su vida. “Estamos acá, estamos todas juntas y todas en esta misma lucha. Pero de esas mínimas cositas a las más grandes no las dejen pasar", pidió, en voz alta.
"Anímense a hablar, anímense a contar con alguien. Es difícil hablar de este tema, pero es muy loco porque te sentás a hablar con cualquier mujer y alguna tiene una historia para contarte", expresó, Tini. “Escucho este silencio y me parece estremecedor, de verdad... ¿Cuándo va a ser el día que podamos salir a caminar tranquilas por la calle? ¿Cuándo va a ser el día que cambien tantas cosas? Las amo mucho, no tengan miedo de hablar, no tengan miedo de denunciar. Y también espero que seamos más escuchadas”.
"Salta, gracias por anoche. A pesar de la lluvia y el frío, lo dieron todo. Nos llenaron de amor, energía, pasión, y cantaron a más no poder", arracó Tini, en una publicación que hizo en su cuenta oficial de Instagram, junto a una seguidilla de imágenes del recital que brindo en la provincia hermana, dejando en claro que para ella no fue una presentación más.
"Gracias por recibirnos de esta manera. Espero volver pronto, me hicieron muy feliz y me abrazaron con todo el alma. Gracias a mi equipo hermoso, me emociona vernos trabajar tanto a pesar de cualquier adversidad, los quiero y admiro", concluyó, Stossel, dejando en claro que se está animando a empezar a contar algo que viene guardando, al parecer, hace mucho tiempo.
