Internaron a Chiche Gelblung

Hace un par de días, Samuel Gelblung se cayó en su casa lo que le generó una herida cerca de uno de sus ojos, lo que lo obligó a usar gafas oscura para su trabajo televisivo.

Según contó la periodista Pía Shaw en el programa "A La Barbarossa" de Telefe, Chiche volvió a descompensarse y por ese motivo se tomó la decisión de internarlo.

"Los médicos están evaluando cuál es su estado de salud. Está despierto. Estuvo hasta muy tarde ayer (por el domingo 17) mandando mensajes. Pero esto que le sucedió en el lado izquierdo del ojo es lo que más genera preocupación en los médicos y la familia" explicó la panelista del ciclo de Georgina.

CHICHE

"Fue un golpe casero, que puede pasar muchas veces, pero al haber seguido con su ritmo de vida, no frena, generó una descompensación que derivó en una internación nuevamente. Están evaluando si tuvo que ver con el golpe, que fue hace 15 días" agregó la periodista de espectáculos.

La internación de Chiche Gelblung en abril

Hace menos de un mes, luego de una descompensación, Chiche Gelblung estuvo internado durante tres días, y una vez dado de alta retomó inmediatamente sus tareas en su ciclo radial "Hola Chiche" como su programa televisivo "Chiche En Vivo".

“Estoy muy bien. Estuve dos o tres días internado porque estaba medio flojito” aseguró en su su momento el periodista, en una entrevista con programa "LAM" de América, y además agregó "No, nada...estaba flojito".

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Por último, Gelblung explicó los motivos por los cuales decidió tareas porfesionales a pocas horas de haber recibido el alta médica "Si, hoy ya vine a trabajar. No tengo más remedio. Estoy perfecto. (los medicos) Siempre recomiendan reposo y trabajar lo menos posible pero yo trabajo igual. Estoy bien, ahora solo estoy difónico, nada más" fue contundente el periodista.