La actriz y conductora abandonó la clínica este martes, luego de varios días de internación, ahora deberá continuar con el tratamiento en su domicilio, guardando reposo.
La reconocida actriz Carmen Barbieri, recibió el alta médica este martes 10 de noviembre y regresó a su casa después de permanecer varios días internada en la Clínica Zabala, en el barrio porteño de Belgrano. La conductora del programa "Con Carmen" en Canal 9, había ingresado por una importante infección urinaria que derivó en inflamación renal y fuertes dolores en la zona lumbar; durante la estadía también se confirmó un diagnóstico positivo de COVID-19.
Su abogado y representante, Juan Curubeto, había adelantado que la evolución era favorable, pero que antes del egreso los médicos debían completar controles, entre ellos una ecografía, para verificar el estado de los riñones y confirmar que la inflamación había cedido. Durante la internación recibió medicación por vía intravenosa y permaneció bajo observación y aunque presentó un cuadro de fiebre durante la noche, el equipo médico decidió mantener el mismo esquema de tratamiento, que ahora continuará por vía oral en su domicilio.
En cuanto al coronavirus, Curubeto explicó que, según la información que le dio el equipo médico, la infección no habría comprometido los pulmones. Algunos rastros detectados en los estudios estarían vinculados al cuadro gripal que Barbieri había atravesado anteriormente. La conductora permaneció aislada y sin posibilidad de recibir visitas, aunque se encontraba consciente y se comunicaba con familiares y allegados a través de su teléfono celular.
La internación fue confirmada inicialmente por su hijo, Federico Bal, quien se encontraba en Costa Rica por compromisos laborales y en un primer momento señaló que se trataba de una infección urinaria y que estimaba un alta en pocos días, pero posteriormente confirmó el positivo de COVID-19. Finalmente, Fede acompañó a su madre desde la clínica hasta su casa.
Tras el alta, la noticia fue celebrada en redes. Su asistente personal, Meleanie Alvarado, compartió una historia de Instagram con una foto de Barbieri y el mensaje “Gracias a Dios ya dada de alta. Te quiero”. La propia conductora replicó la publicación y agregó “Gracias por todo”.
Este episodio se suma a varias semanas complicadas para la salud de Carmen Barbieri. A fines de octubre había atravesado simultáneamente un cuadro de meningitis, broncoespasmo y gripe, con picos de fiebre de hasta 40 grados, que la obligaron a suspender sus actividades. Además, tiene como antecedente una grave internación por coronavirus en enero de 2021, cuando desarrolló neumonía bilateral, requirió terapia intensiva y un coma farmacológico, recibiendo el alta el 20 de febrero.
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