Tras el alta, la noticia fue celebrada en redes. Su asistente personal, Meleanie Alvarado, compartió una historia de Instagram con una foto de Barbieri y el mensaje “Gracias a Dios ya dada de alta. Te quiero”. La propia conductora replicó la publicación y agregó “Gracias por todo”.

Este episodio se suma a varias semanas complicadas para la salud de Carmen Barbieri. A fines de octubre había atravesado simultáneamente un cuadro de meningitis, broncoespasmo y gripe, con picos de fiebre de hasta 40 grados, que la obligaron a suspender sus actividades. Además, tiene como antecedente una grave internación por coronavirus en enero de 2021, cuando desarrolló neumonía bilateral, requirió terapia intensiva y un coma farmacológico, recibiendo el alta el 20 de febrero.