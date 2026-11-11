El triste adiós Cacho Deicas a Marcos Camino, de Los Palmeras: "Las hemos pasado todas..."

El exintegrante del grupo musical despidió a quien fue su compañero por más de cincuenta años arriba y abajo de los escenarios de todo el país.
A menos de un año de anunciar su alejamiento de los escenarios y de rearmar el legendario grupo Los Palmeras, Marcos Camino, uno de sus referentes y líderes, decidió quitarse la vida a sus 76 años. El cantante y músico fue hallado sin vida en un estudio de grabación, en una provincia del interior del país, en el barrio Candioti, de la provincia de Santa Fe.
"Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos”, expresó Cacho, en su primera parte del posteo en Instagram dedicado a su compañero de ruta con el que compartieron décadas arriba y abajo del escenario, recorriendo todo el país.
“Hoy toca despedirme de un compañero de la vida y, con respeto, de parte mía y de toda mi familia, les acompañamos en sentimiento a sus seres queridos...", continuó Deicas, con el escrito virtual dedicándole un último adiós a Camino. Y, sobre el final de sus líneas, el artista musical escribió...
"Como así también a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande y a los que hicimos todo para llevarles una felicidad que hoy se convierte en tristeza. Que en paz descanses, Marcos”, plasmó Cacho, junto a una hermosa imagen con Marcos, su eterno compañeras de aventuras, por más de cinco décadas.
En las últimas horas, Marcos fue encontrado este martes en el lugar donde funcionaba su estudio de grabación en la ciudad de Santa Fe. La investigación quedó en manos de la Justicia, que ordenó una autopsia para establecer las causas de la muerte, que se conoció a posterior, en detalle.
"Ya hay un parte oficial. Se habla de un suicidio por ahorcamiento. Un suboficial que se hizo presente en el lugar se entrevista con una persona que lo encuentra, que es su hermana, constatando que su cuñado habría atentado contra su vida mediante ahorcamiento. Y refirió que no mantenían contacto con el masculino desde el mediodía, debido a que éste habría concurrido a un control médico", contaron, al aire de PrimiciasYa, por América.
"Yo lo sufrí mucho, muchísimo. Hasta tuve un principio de depresión, porque veníamos trabajando muy bien, pasó esto que Dios nos mandó a vivir y se destruyó un esfuerzo de 52 años", supo confesar Camino. Recordemos que la crisis dentro de Los Palmeras comenzó a principios de 2025, a consecuencia de que Deicas sufrió un ACV Isquémico.
Esa problemática de salud mantuvo a Cacho internado durante dos semanas en un sanatorio, también en la provincia de Santa Fe. El cantante debió atravesar una prolongada recuperación y su ausencia obligó a reorganizar la actividad de la banda, que supo tener a Marcos como su referente absoluto.
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