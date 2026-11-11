El triste adiós Cacho Deicas a Marcos Camino, de Los Palmeras: "Las hemos pasado todas..."

CÓMO MURIÓ MARCOS

En las últimas horas, Marcos fue encontrado este martes en el lugar donde funcionaba su estudio de grabación en la ciudad de Santa Fe. La investigación quedó en manos de la Justicia, que ordenó una autopsia para establecer las causas de la muerte, que se conoció a posterior, en detalle.

"Ya hay un parte oficial. Se habla de un suicidio por ahorcamiento. Un suboficial que se hizo presente en el lugar se entrevista con una persona que lo encuentra, que es su hermana, constatando que su cuñado habría atentado contra su vida mediante ahorcamiento. Y refirió que no mantenían contacto con el masculino desde el mediodía, debido a que éste habría concurrido a un control médico", contaron, al aire de PrimiciasYa, por América.

"Yo lo sufrí mucho, muchísimo. Hasta tuve un principio de depresión, porque veníamos trabajando muy bien, pasó esto que Dios nos mandó a vivir y se destruyó un esfuerzo de 52 años", supo confesar Camino. Recordemos que la crisis dentro de Los Palmeras comenzó a principios de 2025, a consecuencia de que Deicas sufrió un ACV Isquémico.

Esa problemática de salud mantuvo a Cacho internado durante dos semanas en un sanatorio, también en la provincia de Santa Fe. El cantante debió atravesar una prolongada recuperación y su ausencia obligó a reorganizar la actividad de la banda, que supo tener a Marcos como su referente absoluto.