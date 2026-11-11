Tras una noche marcada por un accidente con el relleno de las empanadas, los jurados tomaron una decisión unánime y eliminaron a una participante
En la noche del martes 10 de noviembre, después de una exigente jornada, en donde los participantes debieron enfrentarse al complejo desafío de hacer empanadas caseras con 13 repulgues tradicionales, el jurado de Masterchef Celebrity tomó una difícil decisión de eliminar a uno de ellos.
Luego de evaluar los platos de todos los concursantes, Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana comenzaron a llamar a los participantes por grupos. Los primeros fueron Karina Mazzocco, Juli Poggio, Rocío Robles y Nazareno Casero a quienes les confirmaron que habían presentado las mejores empanadas de carne. Seguidamente convocaron al frente a Edith Hermida, China Ansa y Luck Ra, que si bien no fueron los mejores repulgues, les destacaron su gran esfuerzo y les confirmaron que continuaban en carrera por una semana más.
El momento crítico llegó de la mano de Maru Botana, que convocó al frente a los tres peores platos de la noche, los de Grego Rossello, Julieta Nair Calvo y Lizy Tagliani, que rápidamente recibió confirmación de que seguía en competencia, dejando un mano a mano entre el conductor y la actriz.
Finalmente, la decisión del jurado fue unánime “El cocinero o la cocinera que deja las cocinas de Masterchef es… Juli” anunció la repostera.
Las devoluciones de los jurados estuvieron cargadas de una profunda angustia por la forma en que se dio la eliminación de Julieta Nair Calvo. Maru Botana expresó "Lo sentimos un montón, cocinás riquísimo, te gusta, disfrutás, la pasaste hoy. Fue mala suerte, pero lo diste todo, y eso es con lo que te tenés que quedar".
Por su parte, Damián Betular remarcó que "tenemos más bronca nosotros que vos, porque venías cocinando tan bien, Juli, pero esto es así, un error te deja afuera. Para mí hay algo muy importante también, que es cómo todos tus compañeros registraron lo que te estaba pasando a vos, frenaron y trataron de ayudarte para que llegues a la meta. Ese es el mejor regalo que te podés llevar de Masterchef. Un placer haberte conocido".
Finalmente, Germán Martitegui -visiblemente conmovido- agregó "Creo que la mejor manera de irse es con un error que no fue tuyo. Cocinás muy bien, le pusiste mucha pasión. Tuve el placer de escucharte cantar e ir a verte al teatro y se me caían las lágrimas con tu arte. No pierdas eso, seguí cocinando". Para cerrar, Wanda Nara dijo que la vida, a veces, "es injusta, porque la verdad que lo hiciste increíble, yo te imaginaba en la final y espero que si hay un repechaje te volvamos a ver".
Con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, Julieta se despidió de sus compañeros "Estoy emocionada, sobre todo porque la pasé muy bien. Gracias, son todos lo más, y a mí misma también me felicito porque es salir de la zona de confort, no estar atrás de un personaje, es algo nuevo para mí. Así que gracias, la pasé muy bien".
Antes de irse, dejó su delantal sobre la mesada y cruzó el puente de los abrazos, en medio de los aplausos de sus compañeros.
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