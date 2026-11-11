Las devoluciones de los jurados estuvieron cargadas de una profunda angustia por la forma en que se dio la eliminación de Julieta Nair Calvo. Maru Botana expresó "Lo sentimos un montón, cocinás riquísimo, te gusta, disfrutás, la pasaste hoy. Fue mala suerte, pero lo diste todo, y eso es con lo que te tenés que quedar".

Por su parte, Damián Betular remarcó que "tenemos más bronca nosotros que vos, porque venías cocinando tan bien, Juli, pero esto es así, un error te deja afuera. Para mí hay algo muy importante también, que es cómo todos tus compañeros registraron lo que te estaba pasando a vos, frenaron y trataron de ayudarte para que llegues a la meta. Ese es el mejor regalo que te podés llevar de Masterchef. Un placer haberte conocido".

Finalmente, Germán Martitegui -visiblemente conmovido- agregó "Creo que la mejor manera de irse es con un error que no fue tuyo. Cocinás muy bien, le pusiste mucha pasión. Tuve el placer de escucharte cantar e ir a verte al teatro y se me caían las lágrimas con tu arte. No pierdas eso, seguí cocinando". Para cerrar, Wanda Nara dijo que la vida, a veces, "es injusta, porque la verdad que lo hiciste increíble, yo te imaginaba en la final y espero que si hay un repechaje te volvamos a ver".

Con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, Julieta se despidió de sus compañeros "Estoy emocionada, sobre todo porque la pasé muy bien. Gracias, son todos lo más, y a mí misma también me felicito porque es salir de la zona de confort, no estar atrás de un personaje, es algo nuevo para mí. Así que gracias, la pasé muy bien".

Antes de irse, dejó su delantal sobre la mesada y cruzó el puente de los abrazos, en medio de los aplausos de sus compañeros.