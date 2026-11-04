Carmen Barbieri declaró contra Lotocki y habló del delicado estado de salud de Sandra Domínguez

La actriz recordó el episodio en el que su amiga sufrió una grave descompensación en su casa y aseguró que su salud empeoró desde que comenzó a ser operada por el ex cirujano.
Carmen Barbieri declaró como testigo en el juicio contra Aníbal Lotocki, imputado por presuntas lesiones graves a dos pacientes, y relató los episodios que atravesó su amiga Sandra Domínguez, una de las denunciantes. Durante su testimonio, la actriz describió el delicado estado de salud de la mujer y recordó una situación en la que estuvo al borde de la muerte en su propia casa.
"Sandra está muy mal de salud", afirmó Barbieri al referirse a las consecuencias que, según su experiencia, sufrió su amiga desde que comenzó a ser intervenida por Lotocki. La capocómica sostuvo que su declaración buscaba contribuir al esclarecimiento de los hechos y que solamente iba a contar lo que había presenciado.
Al comienzo de la audiencia, la actriz aclaró que su vínculo personal con Domínguez no condicionaría su testimonio. "Mi vínculo con Sandra no me condiciona, porque vengo a que se haga justicia. No voy a agregar nada que pueda perjudicar al doctor ni a Sandra. Solo voy a contar lo que viví. Estaba al lado de Sandra cuando casi se muere en mi casa", expresó.
Barbieri también describió los problemas físicos que atravesaba su amiga y mencionó las complicaciones que observaba en su cuerpo. "La tocás y por momentos tiene una fiebre terrible. Los de los glúteos no sé cómo se podría arreglar", señaló durante su declaración.
Al salir de los tribunales, la actriz volvió a referirse al estado de Domínguez ante los medios de comunicación. "La verdad que si estás acá, Sandra, perdoname lo que voy a decir, pero Sandra desde que Lotocki la empezó a operar tiene muy mala salud", manifestó.
En ese contexto, recordó que debió organizar un traslado de urgencia para que su amiga recibiera atención médica. Según relató, le pidió a María, una persona que trabaja en su casa, que fuera a buscarla en taxi a una clínica cercana porque Sandra no podía mantenerse de pie. "Casi se muere en mi casa. Esa noche fue una noche infernal", recordó.
Barbieri explicó que el tratamiento permitió que su amiga comenzara a recuperarse de manera gradual. "Parece ser que habrá sido un antibiótico fuerte, matacaballo, que le sacó la infección y empezó a parar de a poco la sangre", relató al recordar aquella situación.
Durante su testimonio, la capocómica también hizo referencia al caso de Silvina Luna, quien murió después de atravesar durante años problemas de salud. "Era una mujer bella como pocas veces vi. Bella, naturalmente bella. Trabajó en mi revista sin que Lotocki la hubiera tocado. Estaba sana, llena de vida", expresó.
Finalmente, Barbieri recordó el deterioro progresivo que sufrió Luna durante su enfermedad y sostuvo: "Murió antes de fallecer. La fue matando de a poco lo que tenía en el cuerpo. Tuvo como diez años luchando contra una enfermedad, fue de a poco, hasta que se fue".
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