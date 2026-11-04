Carmen Barbieri declaró contra Lotocki y habló del delicado estado de salud de Sandra Domínguez

Al salir de los tribunales, la actriz volvió a referirse al estado de Domínguez ante los medios de comunicación. "La verdad que si estás acá, Sandra, perdoname lo que voy a decir, pero Sandra desde que Lotocki la empezó a operar tiene muy mala salud", manifestó.

En ese contexto, recordó que debió organizar un traslado de urgencia para que su amiga recibiera atención médica. Según relató, le pidió a María, una persona que trabaja en su casa, que fuera a buscarla en taxi a una clínica cercana porque Sandra no podía mantenerse de pie. "Casi se muere en mi casa. Esa noche fue una noche infernal", recordó.

Barbieri explicó que el tratamiento permitió que su amiga comenzara a recuperarse de manera gradual. "Parece ser que habrá sido un antibiótico fuerte, matacaballo, que le sacó la infección y empezó a parar de a poco la sangre", relató al recordar aquella situación.

Durante su testimonio, la capocómica también hizo referencia al caso de Silvina Luna, quien murió después de atravesar durante años problemas de salud. "Era una mujer bella como pocas veces vi. Bella, naturalmente bella. Trabajó en mi revista sin que Lotocki la hubiera tocado. Estaba sana, llena de vida", expresó.

Finalmente, Barbieri recordó el deterioro progresivo que sufrió Luna durante su enfermedad y sostuvo: "Murió antes de fallecer. La fue matando de a poco lo que tenía en el cuerpo. Tuvo como diez años luchando contra una enfermedad, fue de a poco, hasta que se fue".