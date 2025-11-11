Carmen Barbieri reveló la fuerte confesión que le hizo Santiago Bal antes de morirse

La conductora de las tardes de El 9 compartió cómo fue su última charla en vida con su exmarido. "Yo me mandé cagadas en la vida, Carmen. Pero la que te hice a vos, fue la más grande".
Carmen Luz Barbieri contó, por primera vez, cómo fueron los minutos previos a la muerte de Santiago Bal. La conductora de las tardes de El 9 se sinceró sobre la conmovedora frase que le dijo su exmarido y padre de su hijo Federico, con quien estuvieron distanciados por un deslice amoroso del actor.
"Él se dormía y yo estudiaba la obra 20 millones, que estaba por hacer. Él se dormía y cuando abría los ojos me veía que yo estaba estudiando. “Siempre estás”, me dijo y le respondí: “Cuando no tengo que ensayar, estoy cuidándote. Siempre, estate tranquilo, dormí tranquilo. Yo estoy acá sentada”. Entonces, Santiago antes de morir me dijo: “Yo me mandé cagadas en la vida, Carmen. Pero la que te hice a vos, fue la más grande”, compartió, Carmen.
"Le contesté: No, pero yo no me acuerdo. ¿Qué, me hiciste algo vos a mí? Quedate tranquilo y dormí. Así que vino a casa, ya en las últimas y estuvo acá en una silla de ruedas. Era la casa que él había dejado en su momento porque él se fue de esta casa, él me dejó. Y después, cuando se enfermó, los hijos lo querían internar...", recordó, Barbieri.
"Fede no, pero cada hijo, tanto Julieta como Mariano, tenían sus vidas y cómo iban a cuidar al padre. En cambio, yo vivía sola con mi perro y cuando Santiago preguntó adónde lo iban a llevar, le respondí: 'A casa'. Y vino. Vino a casa y acá se desmayó tantas veces. Estaba muy mal de a épocas. El murió porque no podía respirar bien, pero no del cáncer. Tuvo 18 operaciones de cáncer. Le sacaron los intestinos y a cada rato era cáncer, cáncer, cáncer", contó Barbieri, sobre sus vivencias con Bal.
"Santiago se moría a cada rato. Fede siempre dice: Yo vi a un papá morirse a cada rato. Ya estaba acostumbrado a que en cualquier momento su papá se iba a morir. Como amigado con la muerte, ¿no?", reflexionó, Carmen, en diálogo con Revista Pronto.
Recordemos que Santiago falleció hace 6 años luego de atravesar diversos problemas de salud, someterse a cantidad de cirugías y a un escándalo público por su "affaire" con Ayelén Paleo que terminó con décadas de matrimonio con Barbieri. Sin embargo, Carmen lo acompañó hasta el último día de su vida.
