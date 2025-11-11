Espectáculos |

Carmen Barbieri reveló la fuerte confesión que le hizo Santiago Bal antes de morirse

La conductora de las tardes de El 9 compartió cómo fue su última charla en vida con su exmarido. "Yo me mandé cagadas en la vida, Carmen. Pero la que te hice a vos, fue la más grande".

Carmen Luz Barbieri contó, por primera vez, cómo fueron los minutos previos a la muerte de Santiago Bal. La conductora de las tardes de El 9 se sinceró sobre la conmovedora frase que le dijo su exmarido y padre de su hijo Federico, con quien estuvieron distanciados por un deslice amoroso del actor.

"Él se dormía y yo estudiaba la obra 20 millones, que estaba por hacer. Él se dormía y cuando abría los ojos me veía que yo estaba estudiando. “Siempre estás”, me dijo y le respondí: “Cuando no tengo que ensayar, estoy cuidándote. Siempre, estate tranquilo, dormí tranquilo. Yo estoy acá sentada”. Entonces, Santiago antes de morir me dijo: “Yo me mandé cagadas en la vida, Carmen. Pero la que te hice a vos, fue la más grande”, compartió, Carmen.

"Le contesté: No, pero yo no me acuerdo. ¿Qué, me hiciste algo vos a mí? Quedate tranquilo y dormí. Así que vino a casa, ya en las últimas y estuvo acá en una silla de ruedas. Era la casa que él había dejado en su momento porque él se fue de esta casa, él me dejó. Y después, cuando se enfermó, los hijos lo querían internar...", recordó, Barbieri.

"Fede no, pero cada hijo, tanto Julieta como Mariano, tenían sus vidas y cómo iban a cuidar al padre. En cambio, yo vivía sola con mi perro y cuando Santiago preguntó adónde lo iban a llevar, le respondí: 'A casa'. Y vino. Vino a casa y acá se desmayó tantas veces. Estaba muy mal de a épocas. El murió porque no podía respirar bien, pero no del cáncer. Tuvo 18 operaciones de cáncer. Le sacaron los intestinos y a cada rato era cáncer, cáncer, cáncer", contó Barbieri, sobre sus vivencias con Bal.

EN LA RETINA DE LA MEMORIA

"Santiago se moría a cada rato. Fede siempre dice: Yo vi a un papá morirse a cada rato. Ya estaba acostumbrado a que en cualquier momento su papá se iba a morir. Como amigado con la muerte, ¿no?", reflexionó, Carmen, en diálogo con Revista Pronto.

Recordemos que Santiago falleció hace 6 años luego de atravesar diversos problemas de salud, someterse a cantidad de cirugías y a un escándalo público por su "affaire" con Ayelén Paleo que terminó con décadas de matrimonio con Barbieri. Sin embargo, Carmen lo acompañó hasta el último día de su vida.

Carmen Barbieri, nota

