Carolina Papaleo: con el arte en la sangre y la palabra como bandera

Actriz de larga trayectoria, hija de la recordada Irma Roy y el periodista Osvaldo Papaleo, encara nuevos desafíos que la movilizan para crecer.
Carolina Papaleo es una de esas figuras que supo combinar con maestría el talento actoral, la conducción televisiva y una mirada comprometida con la realidad. Desde sus inicios en los escenarios -a fines de los ’80-, pasando por inolvidables personajes de telenovelas como en "Una voz en el teléfono", "Por siempre mujercitas" o "Amor en Custodia", hasta su reciente graduación como Licenciada en Ciencias Políticas o su faceta como coach ontológica y conferencista.
Actualmente, es una de las protagonistas de "Doradas" -junto a Cristina Alberó, Judith Gabbani, Ginette Reynal y Marta Albertini-, la obra escrita y dirigida por José María Muscari que vive su segunda temporada todos los domingos, a las 18, en el Teatro Regina -Av. Santa Fe 1235, CABA-. Además, conduce -junto a Juan Di Natale- la nueva versión de "TVR" -Televisión Registrada- , todos los sábado a las 21 por C5N.
Carolina Papaleo explica lo que representa la obra teatral "Doradas" para las cinco actrices que la protagonizan y, fundamentalmente para el público, que disfruta la posibilidad de revivir algún momento especial de su vida. El secreto para contar una buena historia.
imágenes capturadas con un motorola edge 70
La opinión de Carolina Papaleo sobre la llegada al país de las ficciones verticales, -que se originaron en China a mediados de la década de 2010 y son un éxito en Asia, Estados Unidos y Latinoamérica- y su comparación con aquellas clásicas novelas argentinas de exportación.
Originaria de una era analógica y dominada por el papel, Carolina Papaleo explica como se lleva con las nuevas tecnologías, las pantallas digitales y la IA -Inteligencia Artificial-. El emotivo recuerdo de un regalo especial para la gran China Zorrilla.
Cuando los actores reciben un guión original, y a medida que pasan los días y los ensayos, comienza a tener diferentes acotaciones, agregados, destacados, flechas y anexos -entre otras cosas- que terminan transformando ese libro en algo totalmente diferente. ¿Cuál es el método que utiliza Carolina Papaleo?.
Asumida como una muy buena espectadora, Carolina Papaleo disfruta plenamente de todas las historias que le quieran contar pero, si no le gusta lo que vio, su crítica puede llegar a ser la más irónicamente despiadada.
Carolina Papaleo no duda ni un segundo cuando tiene que responder sobre su comida preferida, pero a la hora de hablar de sus tocs, hay uno que sobresale notoriamente, y que le generó una divertida anécdota justo antes del encuentro para la entrevista.
Con especial afecto, Carolina Papaleo recuerda su trabajo con China Zorrilla en "Camino a la Meca" , desde mediados de 2005 hasta el 2007. Las obras maravillosas en lugares equivocados, los "panes amargos" de la profesión y los pálpitos al momento de elegir un nuevo proyecto.
Carolina Papaleo acepta el desafío de jugar a proyectar su futuro, planificando qué es lo que le gustaría hacer en los próximos años, siempre explorando fascetas creativas, que intentará desarrollar con más tiempo y dedicación.
Actriz, conductora, politóloga y mujer de convicciones, Carolina Papaleo demuestra que el arte y la palabra siguen siendo herramientas poderosas para conectar con el público. Una artista completa que ha demostrado que la reinvención es parte de su esencia.
Heredera de una gran dinastía actoral -su madre, la actriz y politica Irma Roy y su padre el periodista Osvaldo Papaleo- y forjada en el rigor del oficio, sigue transitando los escenarios y las pantallas con la misma honestidad y profesionalismo que la distinguen desde sus inicios.
Con más de tres décadas de trayectoria, Carolina Papaleo lleva el arte en la sangre y la palabra como bandera.
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