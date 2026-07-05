Carolina Papaleo: con el arte en la sangre y la palabra como bandera

El elenco de "Doradas": Ginette Reynal, Marta Albertini, Carolina Papaleo, Cristina Alberó y Judith Gabbani.

Tiempo de novelas

La opinión de Carolina Papaleo sobre la llegada al país de las ficciones verticales, -que se originaron en China a mediados de la década de 2010 y son un éxito en Asia, Estados Unidos y Latinoamérica- y su comparación con aquellas clásicas novelas argentinas de exportación.

Apertura de la novela "Una voz en el teléfono" -de 1990- producida por Canal 9 Libertad. Escrita por Alberto Migré y protagonizada por Raúl Taibo y Carolina Papaleo

Papel vs. pantalla

Originaria de una era analógica y dominada por el papel, Carolina Papaleo explica como se lleva con las nuevas tecnologías, las pantallas digitales y la IA -Inteligencia Artificial-. El emotivo recuerdo de un regalo especial para la gran China Zorrilla.

Caroliina Papaleo en su rol de conductora, junto a Juan Di Natale, en TVR, los sábados por C5N

Las marcas del guión

Cuando los actores reciben un guión original, y a medida que pasan los días y los ensayos, comienza a tener diferentes acotaciones, agregados, destacados, flechas y anexos -entre otras cosas- que terminan transformando ese libro en algo totalmente diferente. ¿Cuál es el método que utiliza Carolina Papaleo?.

Una buena espectadora

Asumida como una muy buena espectadora, Carolina Papaleo disfruta plenamente de todas las historias que le quieran contar pero, si no le gusta lo que vio, su crítica puede llegar a ser la más irónicamente despiadada.

"Amor en Custoria" telenovela protagonizada por Soledad Silveyra y Osvaldo Laport, en donde Carolina Papaleo componía el personaje de Victoria Achaval Urien.

Comidas, tocs y una historia desopilante

Carolina Papaleo no duda ni un segundo cuando tiene que responder sobre su comida preferida, pero a la hora de hablar de sus tocs, hay uno que sobresale notoriamente, y que le generó una divertida anécdota justo antes del encuentro para la entrevista.

Carolina Papaleo junto a su mamá, IRama Roy, y su papá, Osvaldo Papaleo. Torreón del Monje en Mar del Plata, año 1984.

Camino a la Meca

Con especial afecto, Carolina Papaleo recuerda su trabajo con China Zorrilla en "Camino a la Meca" , desde mediados de 2005 hasta el 2007. Las obras maravillosas en lugares equivocados, los "panes amargos" de la profesión y los pálpitos al momento de elegir un nuevo proyecto.

China Zorrilla y Carolina Papaleo durante la función de "Camino a la Meca".

Divina

Carolina Papaleo acepta el desafío de jugar a proyectar su futuro, planificando qué es lo que le gustaría hacer en los próximos años, siempre explorando fascetas creativas, que intentará desarrollar con más tiempo y dedicación.

Actriz, conductora, politóloga y mujer de convicciones, Carolina Papaleo demuestra que el arte y la palabra siguen siendo herramientas poderosas para conectar con el público. Una artista completa que ha demostrado que la reinvención es parte de su esencia.

Heredera de una gran dinastía actoral -su madre, la actriz y politica Irma Roy y su padre el periodista Osvaldo Papaleo- y forjada en el rigor del oficio, sigue transitando los escenarios y las pantallas con la misma honestidad y profesionalismo que la distinguen desde sus inicios.

Con más de tres décadas de trayectoria, Carolina Papaleo lleva el arte en la sangre y la palabra como bandera.