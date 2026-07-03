Los nuevos invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

En el primer fin de semana de julio y con el Mundial enmarcha, la Chiqui y su nieta serán las anfitrionas de las más tradicionales comidas de la televisión argentina.
Este sábado 4 de julio, a las 21:30 por El Trece, la legendaria actriz y conductora Mirtha Legrand llevará a cabo un nuevo programa con cuatro invitados muy especiales vinculados al mundo del teatro, la política y el periodismo.
En "La Noche de Mirtha", La Chiqui recibirá en su #mesaza a la periodista Susana Roccasalvo -conductora de "Implacables" por El Nueve-, el actor Diego Ramos -conductor del ciclo "La noche es nuestra" en la TV Pública y uno de las protagonistas de la obra "El Divorcio del Año", donde actuaba Ernestina Pais-, el diputado nacional por La Libertad Avanza Bertie Benegas Lynch -que seguramente hablará sobre la renuncia de Manuel Adorni- y periodista Lucas Morando -columnista de política y actualidad en la señal de noticias La Nación+ y en radio con Joni Viale-.
El domingo 5 de julio, desde las 13:45, también por El Trece será el turno de Juana Viale quien volverá a ponerse al frente de una nueva edición de “Almorzando con Juana” con una mesa integrada por varias figuras vinculadas al mundo del espectáculo y el entretenimiento.
Por el mundo de las artes escénicas dirán presente Valentina Bassi -una de los protagonistas de obra teatral de "Salvajada"-, el musico y humorista Sebastián Almada -integrante de la obra musical "Charlie y la fábrica de chocolate" en Teatro Gran Rex-, el actor y empresario gastronómico Matías Mayer, la actriz Silvia Pérez -ejerce activamente como profesora de yoga y meditación- y el creador de contenido e influencer Agustín Neglia.
Con sus 99 años, Mirtha Legrand, la máxima diva y leyenda de la televisión argentina, y su nieta Juana Viale encabezan las icónicas e históricas “mesazas” de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana.
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