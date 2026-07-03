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Los nuevos invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

En el primer fin de semana de julio y con el Mundial enmarcha, la Chiqui y su nieta serán las anfitrionas de las más tradicionales comidas de la televisión argentina.

Este sábado 4 de julio, a las 21:30 por El Trece, la legendaria actriz y conductora Mirtha Legrand llevará a cabo un nuevo programa con cuatro invitados muy especiales vinculados al mundo del teatro, la política y el periodismo.

En "La Noche de Mirtha", La Chiqui recibirá en su #mesaza a la periodista Susana Roccasalvo -conductora de "Implacables" por El Nueve-, el actor Diego Ramos -conductor del ciclo "La noche es nuestra" en la TV Pública y uno de las protagonistas de la obra "El Divorcio del Año", donde actuaba Ernestina Pais-, el diputado nacional por La Libertad Avanza Bertie Benegas Lynch -que seguramente hablará sobre la renuncia de Manuel Adorni- y periodista Lucas Morando -columnista de política y actualidad en la señal de noticias La Nación+ y en radio con Joni Viale-.

Por el mundo de las artes escénicas dirán presente Valentina Bassi -una de los protagonistas de obra teatral de "Salvajada"-, el musico y humorista Sebastián Almada -integrante de la obra musical "Charlie y la fábrica de chocolate" en Teatro Gran Rex-, el actor y empresario gastronómico Matías Mayer, la actriz Silvia Pérez -ejerce activamente como profesora de yoga y meditación- y el creador de contenido e influencer Agustín Neglia.

Juana Viale asumirá la conducción de los dos programas del fin de semana.

Juana Viale asumirá la conducción de los dos programas del fin de semana.

Con sus 99 años, Mirtha Legrand, la máxima diva y leyenda de la televisión argentina, y su nieta Juana Viale encabezan las icónicas e históricas “mesazas” de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana.

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