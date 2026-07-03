Los nuevos invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

En "La Noche de Mirtha", La Chiqui recibirá en su #mesaza a la periodista Susana Roccasalvo -conductora de "Implacables" por El Nueve-, el actor Diego Ramos -conductor del ciclo "La noche es nuestra" en la TV Pública y uno de las protagonistas de la obra "El Divorcio del Año", donde actuaba Ernestina Pais-, el diputado nacional por La Libertad Avanza Bertie Benegas Lynch -que seguramente hablará sobre la renuncia de Manuel Adorni- y periodista Lucas Morando -columnista de política y actualidad en la señal de noticias La Nación+ y en radio con Joni Viale-.