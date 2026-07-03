Taylor Swift y Travis Kelce se casaron en el Madison Square Garden

Una ceremonia de lujo

Cada detalle del casamiento fue cuidadosamente pensado. Los trajes fueron confeccionados por Christian Dior Haute Couture bajo el diseño de Jonathan Anderson. Además, los zapatos fueron realizados especialmente por Christian Louboutin y Swift completó su look con exclusivas joyas de Cartier.

La lista de invitados reunió a algunas de las figuras más importantes del espectáculo y del deporte estadounidense. Entre los asistentes estuvieron la cantante Camila Cabello; los actores Hugh Grant, Ethan Hawke y Jason Sudeikis; la actriz Jessica Chastain; la modelo Karlie Kloss; la escritora Jenny Han, autora de The Summer I Turned Pretty; además de reconocidas figuras de la NFL como Kareem Hunt, Cooper Kupp y JuJu Smith-Schuster, junto con el histórico relator Joe Buck.

La llegada de los invitados también formó parte del espectáculo. Una extensa fila de camionetas negras ingresó al Madison Square Garden mientras cientos de curiosos y fanáticos intentaban descubrir quiénes participaban de la celebración.

Fanáticos, hermetismo y una lluvia inesperada

Aunque el evento convocó a decenas de celebridades, el mayor desafío de la organización fue mantener el secreto. Según trascendió, todos los asistentes debieron dejar sus teléfonos celulares antes de ingresar al recinto, lo que explica la ausencia total de imágenes y publicaciones en redes sociales durante la ceremonia.

En el exterior, miles de "swifties" permanecieron durante horas bajo altas temperaturas con la esperanza de presenciar, al menos a la distancia, algún momento del acontecimiento. La Policía de Nueva York desplegó un amplio operativo de seguridad y restringió el acceso a varias calles que rodean el estadio.

Una vez confirmada la boda, una intensa lluvia cayó sobre Manhattan, un detalle que muchos fanáticos interpretaron como un cierre cinematográfico para una jornada histórica.

Entre quienes se acercaron al lugar estuvo Diana Warshavsky, una neoyorquina que explicó que quería "enviarle buenas vibras" a la cantante. "Tenemos prácticamente la misma edad y yo también me casé este año. Estoy muy feliz por ella", comentó.

El final de una historia que cautivó al mundo

La relación entre Taylor Swift y Travis Kelce comenzó en 2023 y rápidamente trascendió el ámbito del espectáculo y del deporte para convertirse en uno de los romances más seguidos del planeta. Las apariciones de la cantante en los partidos de los Kansas City Chiefs y la presencia del ala cerrada en distintos conciertos del Eras Tour alimentaron durante meses el interés de millones de personas.

A los 36 años, Swift llegó por primera vez al altar después de una carrera en la que el amor, las rupturas y las bodas fueron temas recurrentes en muchas de sus canciones. Para Kelce, también de 36 años y tres veces campeón del Super Bowl, se trató igualmente de su primer matrimonio.

La unión de dos de las figuras más influyentes de la música y el deporte consolidó un fenómeno cultural que desde hace tiempo excedía las canchas y los escenarios. Con una ceremonia tan fastuosa como reservada, la pareja puso el broche de oro a una historia que durante meses ocupó portadas en todo el mundo y que ya es considerada una de las bodas de celebridades más importantes de los últimos años.