Diego Ramos contó cómo se enteró de la muerte de Ernestina Pais y recordó el dramático momento

El actor reveló la manera en que vivió las horas previas al trágico accidente, repasó los minutos de incertidumbre en el teatro y compartió su dolor por la pérdida de su compañera de elenco.
La trágica muerte de Ernestina Pais conmocionó al ambiente artístico. Y sobre todo, afectó a sus compañeros de elenco, que la esperaban en el teatro como cada fin de semana para hacer otra función de "El divorcio del año". Diego Ramos, parte del elenco, habló por primera vez después del accidente y recordó cómo vivió las horas previas a enterarse del trágico desenlace.
En La Noche De Mirtha, el actor explicó que el elenco aguardaba la llegada de la conductora para comenzar la función, pero el paso de los minutos despertó preocupación. “Me sumé hace muy poquito al elenco haciendo un reemplazo. La estábamos esperando para la función y nunca llegó. Fue un accidente fatal”, expresó, visiblemente conmovido.
Durante la charla, también se refirió a las versiones que circularon tras el siniestro, que buscaban culpabilizar a José María Muscari, director de la obra, ante el infortunio. “Nadie la estaba apurando ni nada por el estilo. Ella llegaba muy puntual”, afirmó al ser consultado sobre los rumores que indicaban que la periodista podría haber estado distraída con el celular al momento de cruzar las vías.
Diego Ramos reconstruyó cómo el elenco tomó conocimiento de la tragedia, en un desgarrador momento a minutos de saltar al escenario, con la sala lista. “Le llega a Muscari un mensaje de una productora de un canal de televisión y es ahí que la empieza a llamar. Nos empezamos a enterar. El hijo fue a chequear a la casa y ahí estaba la policía esperándolo. Después de eso tuve que salir a decirle al público que se suspendía la función”, relató.
Consultado sobre las posibles causas del accidente, el actor prefirió evitar especulaciones, aunque compartió su mirada lamentándose por los segundos desgarradores que habrá vivido Ernestina, que vio pasar la muerte delante de sus ojos. “Se confió, o entendió que era muy cortita la distancia (que había que cruzar). No sé lo que se le habrá pasado por la cabeza. Lo que pasó dentro de ese auto nunca lo vamos a saber”. Luego agregó: “Yo vivo por Zona Norte y es un accidente que suele suceder. Lamentablemente, pasa de la peor manera”.
Por último, recordó con afecto los últimos encuentros que compartieron y destacó el presente personal que atravesaba la periodista. “Estaba tan feliz descubriéndose actriz en la obra. Es una gran pena. Ella quería pasar el mensaje de que se puede salir. Se fue vencedora. Al repetir el mensaje, se lo reafirmaba a ella misma”.
Hacia el cierre del programa, el ciclo emitió un fragmento de la última visita de Ernestina Pais a la mesa de Mirtha Legrand, cuando habló abiertamente sobre su lucha contra las adicciones. Tras ese recuerdo, los presentes en la mesa le dedicaron un sentido aplauso a la conductora, fallecida a los 54 años.