Diego Ramos contó cómo se enteró de la muerte de Ernestina Pais y recordó el dramático momento

Diego Ramos contando en la Mesaza cómo se enteró de la tristísima muerte de Ernestina Pais, su compañera de elenco en la obra "El divorcio del año" pic.twitter.com/UEPHWKZv6b — Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) July 5, 2026

Consultado sobre las posibles causas del accidente, el actor prefirió evitar especulaciones, aunque compartió su mirada lamentándose por los segundos desgarradores que habrá vivido Ernestina, que vio pasar la muerte delante de sus ojos. “Se confió, o entendió que era muy cortita la distancia (que había que cruzar). No sé lo que se le habrá pasado por la cabeza. Lo que pasó dentro de ese auto nunca lo vamos a saber”. Luego agregó: “Yo vivo por Zona Norte y es un accidente que suele suceder. Lamentablemente, pasa de la peor manera”.

Por último, recordó con afecto los últimos encuentros que compartieron y destacó el presente personal que atravesaba la periodista. “Estaba tan feliz descubriéndose actriz en la obra. Es una gran pena. Ella quería pasar el mensaje de que se puede salir. Se fue vencedora. Al repetir el mensaje, se lo reafirmaba a ella misma”.

Hacia el cierre del programa, el ciclo emitió un fragmento de la última visita de Ernestina Pais a la mesa de Mirtha Legrand, cuando habló abiertamente sobre su lucha contra las adicciones. Tras ese recuerdo, los presentes en la mesa le dedicaron un sentido aplauso a la conductora, fallecida a los 54 años.