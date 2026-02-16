Casado con una salteña y amante del tango: los vínculos de Robert Duvall con la Argentina

Nacida en Salta y graduada como licenciada en Economía en la UBA, Luciana fue uno de los puntos de conexión de Duvall con nuestro país. El actor, que le llevaba 41 años de diferencia, la conoció allá por 1996 en una esquina de Buenos Aires, donde rodaba el telefilm "La casa de la calle Garibaldi" sobre el caso Eichmann. El flechazo, dijeron ambos, fue inmediato.

La relación creció con el tiempo y contrajeron matrimonio en 2005. Más allá de su vida privada en un rancho de Virginia Occidental y sus viajes frecuentes a la Argentina, compartieron la pasión por el cine. Ella se consolidó como actriz y productora, participando en distintos proyectos junto a su marido.

robertduvall5 Robert Duvall y Luciana Pedraza se conocieron en 1996 y contrajeron matrimonio nueve años después.

"Para el mundo fue un actor ganador del Oscar, un director, un narrador. Para mí lo era todo", expresó la salteña tras confirmar la muerte de su esposo.

El tango fue otro de los puntos del vínculo de Duvall con la Argentina. La conexión empezó hace más de tres décadas, cuando presenció un espectáculo en Estados Unidos, y lo llevó a descubrir los secretos de un baile que definía como "sensual y profundo".

Incluso, en 2002 dirigió y protagonizó "Assassination Tango", una coproducción argentino-estadounidense donde la danza funcionó como el eje central de la película y Luciana Pedraza interpretó el papel femenino principal. "No pretendí juzgar sucesos de la historia reciente. Simplemente es una trama imaginaria donde el tango es el protagonista", explicó el actor en aquel momento.

"Lo único que le importaba cuando grabábamos era saber a qué hora terminaba para irse a la milonga. He ido a las milongas con él. Era muy amigo de todos los tangueros, que lo respetaban porque bailaba como uno más”, recordó tiempo atrás Luis Puenzo, que lo dirigió en "La peste".

El actor, además, solía afirmar que el tango "pintaba de manera única" a los habitantes de la Argentina, el país que visitó más de 40 veces a lo largo de su vida.

La familia de Duvall comunicó que no se celebrará ningún servicio fúnebre formal. En su lugar, invitó a quienes deseen honrar su memoria a hacerlo "de una manera que refleje la vida que vivió: viendo una gran película, contando una buena historia alrededor de una mesa con amigos, o dando un paseo por el campo para apreciar la belleza del mundo".