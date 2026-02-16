A los 95 años, murió Robert Duvall, una leyenda de Hollywood

“Ayer despedimos a mi amado esposo, querido amigo y a uno de los actores más destacados de nuestra época. Bob falleció en paz, en su casa, rodeado de amor”, expresó la mujer del artista. En su mensaje, también destacó: "Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director, un narrador. Para mí, lo era todo. Su pasión por su oficio sólo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban”.

Finalmente, Luciana agradeció las muestras de cariño recibidas y pidió respeto en este momento íntimo: "Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja".

La carrera de Robert Duvall

El actor norteamericano dejó un legado de seis décadas en el cine, reconocido como uno de los grandes intérpretes de la historia. Nacido el 5 de enero de 1931 en San Diego (California), era hijo de Mildred Virginia Hart, una actriz aficionada, y de William Howard Duvall, un oficial de carrera de la Armada, que más tarde se convertiría en almirante.

Su versatilidad lo llevó a interpretar tanto personajes secundarios memorables como protagonistas complejos. En 1983 ganó el Oscar a mejor actor por su papel de Mac Sledge, un exalcohólico y antigua estrella de la música country, en "Gracias y favores". Recibió otras seis nominaciones al Oscar por actuaciones icónicas como Tom Hagen, "el consigliere" de la Familia Corleone en "El Padrino", el Teniente Coronel Kilgore en "Apocalypse Now" y Bull Meechum en "El Gran Santini".

También estuvo nominado a los premios de la Academia de Hollywood en 1998 como mejor actor principal en "Camino al Cielo", el drama que él mismo dirigió; en 1999 como mejor actor de reparto por el thriller judicial "Acción Civil"; y en 2015 también como mejor actor de reparto por el drama familiar "El Juez" que protagonizó junto a Robert Downey Jr.

Más allá de sus interpretaciones, Duvall también probó suerte detrás de las cámaras. Luego de su discreta opera prima "Angelo My Love" escribió, dirigió y protagonizó la mencionada "Camino al Cielo" (1997), un drama sobre un predicador pentecostal que le valió otra nominación al Oscar y numerosos premios de la crítica independiente, incluidos galardones del Festival de Cine Independiente de Los Ángeles y del Festival de Sundance. Y repitió como director en "Assassinatio Tango", filmada en la Argentina.

El adiós a Duvall representa la partida de uno de los últimos gigantes de la "época dorada" de Hollywood, dejando un legado actoral inmenso que continuará siendo material de estudio para las futuras generaciones de artistas.