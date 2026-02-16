Pablo Echarri contó cómo acompaña a Luciano Castro en su internación

Embed - "ES MI AMIGO Y ESTÁ EN UN MOMENTO DURÍSIMO": Pablo Echarri salió a bancar Luciano Castro

Echarri explicó que le envió un mensaje para recordarle que cuenta con su apoyo “como siempre”, y señaló que pudo hablar con él. “Me dejó tranquilo escuchar su voz”, afirmó, sin dar detalles sobre el tratamiento ni el lugar de internación, y sostuvo que su intención es acompañarlo en este proceso personal.

En sus declaraciones, Echarri también hizo referencia al contexto mediático que rodea a su colega. Señaló que en algunos casos “la sociedad disfruta de ensañarse” cuando una figura pública atraviesa una situación delicada, y planteó que la exposición constante puede profundizar momentos sensibles, sin responsabilizar a nadie en particular.

La situación de su internación fue difundida en el programa LAM, por América TV, donde se indicó que Castro se sentía sobrepasado tras la ruptura. Según esa versión, el propio actor habría comunicado su decisión a Siciliani antes de ingresar al centro.

Luciano Castro decidió internarse por voluntad propia, según se informó en televisión.

Qué se sabe hasta ahora

Desde el entorno de Castro señalaron que atraviesa días difíciles, aunque aclararon que la internación no estaría vinculada a adicciones ni a un cuadro específico de salud mental, sino a la necesidad de recuperarse en un ámbito cuidado. La decisión fue presentada como voluntaria.

Por el momento no hubo un comunicado oficial del actor. Mientras tanto, Echarri reiteró su respaldo público y privado, y evitó profundizar en detalles íntimos. El foco, según planteó, está en que su amigo pueda “atravesar de la mejor manera este momento”.