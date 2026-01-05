La dura vida de la mamá de Catherine Fulop, en Venezuela: "La metieron en un orfanato"

"Mi mamá, es huérfana. Su papá murió cuando ella tenía un año y su mamá se volvió loca. Entonces, a los cinco o seis años, ya la internaron en un orfanato", supo contar Cathy, sobre el duro trasfondo en la historia de su progenitora. "Ella tenía una familia rica en Valencia, pero igual la metieron en un orfanato en Maracay".

"Quien crió a mi mamá fue la Madre María de San José, la Beata de Venezuela... "Yo iba a visitar a la Madre María de San José y era mi abuela. Entonces, le pedía la bendición", compartió, Fulop, en primera persona.

"Mi mamá tiene fotos con la Beata. En el catolicismo, es prácticamente una virgen. Es una monja que fue muy buena y, sobre todo, con los pobres", cerró la cuñada de Gabriela -la extenista- y madre de Tiziana y Oriana -quien está próxima a dar a luz a su primer hijo-, sus 2 herederas.

FULOP CELEBRÓ LA CAPTURA DE MADURO

"Es una emoción muy grande, porque es un primer paso y un muy buen paso hacia la libertad... Sé que Venezuela va a volver a ser una nueva Venezuela y que va a costar, por eso tenemos que tener precaución con lo que decimos, pero quiero tener la esperanza de que mi país va a lograr ser libre y soberano, sobre todo”, expresó Cathy, horas atrás, en comunicación con La Nación +.

“Esa es una imagen que creo que estábamos esperando muchos venezolanos o la gran mayoría. Él merece eso y muchísimo más por todos los crímenes que cometió contra el pueblo venezolano y también contra ciudadanos de otros países. Estoy totalmente de acuerdo con que EE.UU. se quede hasta que se pueda hacer una transición ordenada que queremos", manifestó, Fulop.

“Tengo a mi familia que, en realidad, está desmembrada. Mis sobrinas, la gente joven, se fue; mi mamá sin poder vernos a los hijos; mis hermanas en Estados Unidos, otras en España, otras en Inglaterra. No porque no haya productos, sino porque no se pueden pagar. Los salarios no alcanzan para hacer un mercado. Se hace muy difícil para los venezolanos sobrevivir”.