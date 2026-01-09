Julieta Poggio cuestionó la religión: "Antes de Jesucristo, la gente vivía haciendo orgías, era libre"

"Antes de Jesucristo, la gente vivía haciendo orgías, era bisexual, gay, libre...", lanzó Juli, en una nota con La Sebi, bajo el título de Entrevista Rosa. "La sociedad es hipócrita", definió, sin filtro, la ex participante de Gran Hermano.

"La gente es hipócrita últimamente más que nunca. O sea, como que siento que la gente grande, los matrimonios, la gente chica, gente de nuestra edad (jóvenes), es muy difícil", reflexionó Poggio, en voz alta.

"Viene de la antigüedad el ser virgen, que te metan el huevo ese... Antes del matrimonio, te metían un huevo con una sábana para ver si tenías el himen entero. Y si sangraba, eso lo colgaban tipo en el patio de la casa, para que todos vean que eras virgen, como un orgullo", contó, Julieta. "Te desvirgaba un huevo", agregó.

ITINERARIO DEL SÚPER CUMPLE DE JULIETA

El puntapié inicial será el jueves 8, con un plan que ya de por sí sería suficiente para cualquier cumpleaños tradicional. Desde el mediodía, el grupo se embarcará en un catamarán privado, reservado exclusivamente para ellos entre las 12 y las 15.30. Mar, música y brindis marcarán la primera parte de la celebración.

La tarde continuará con un after beach en el parador Zebra, uno de los elegidos para ver el atardecer, tomar tragos y estirar la previa. El cierre de la jornada llegará pasada la medianoche, con una cena en el hotel, momento exacto en el que Juli soplará las velitas y dará inicio oficial a sus 24.

El viernes 9, día exacto de su cumpleaños, el ritmo no baja. Durante la tarde habrá asado y pileta en la terraza de su edificio, un plan más relajado, pero igual de social, pensado para compartir sin horarios estrictos. Por la noche, el festejo se cruza con su presente laboral: a las 22 horas, todos asistirán a una función de Corto Circuito, la obra teatral en la que Juli participa durante la temporada de verano. Apenas termina la función, el grupo se subirá a una combi rumbo a La Fábrica, donde la consigna es clara y explícita: bailar hasta que salga el sol.

Y, por último, para el sábado 10, con una propuesta que terminó de explotar en redes. Desde las 14 horas, el grupo tendrá un parque acuático cerrado exclusivamente para ellos en Laguna Azul, con almuerzo y cervezas incluidas.