Cathy hipnotizó a todos en el comienzo de su programa. "Tenés un lado Tinder del vestido y tenés un lado colegiala. Me imagino cómo serías en tu época de soltera en Tinder. ¿Lo usarías?", comenzó la periodista Majo Martino.

"Igual, no lo necesitarías porque te sobrarían candidatos. ¿Pero usarías Tinder si estuvieras soltera?", le pregunto la panelista.

"¡Pero claro! ¡Ay, sí! ¿Tú crees que no me faltaría candidatos? No sé, a cierta edad uno dice ‘bueno, vamos a probar. Me gusta, no me gusta’. Jajaja", respondió Cathy, quien relató una incomodísima anécdota personal que le tocó vivir.