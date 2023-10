Catherine Fulop prendió fuego las redes sociales con un sensual body

En esta oportunidad, la modelo y conductora no dudó en marcar hasta el último centímetro de su lomazo con un body ultra ceñido de transparencias y detalles de encaje.

Fanática de esta tendencia sensual, Cathy resaltó su cintura y escotazo y, para un toque más canchero, lo combinó con jeans tiro bajo. Siempre en tendencia, la mamá de Oriana Sabatini eligió unos pantaloncitos customizados con print llevando el combo infalible de esta primavera verano.

La clave de Cathy Fulop y Ova Sabatini para mantener el fuego en su pareja

Cathy Fulop y Ova Sabatini aprovecharon esta altura del año para pasar unos días en las playas de Aruba. Desde allí se mostraron completamente enamorados, por lo que no temieron a la hora de exponer cómo hacen para mantener la intensidad del amor, más allá del paso del tiempo.

“Empezamos a salir en 1994, así que yo ya cuento 29 años de relación… Para mantener la pasión hay que gustarse mucho. Pero a la vez tiene que ver con la admiración”, comenzó Cathy Fulop sobre el motor de la relación que les permite mostrarse enamorados pese al paso del tiempo.

Sin embargo, como contrapunto a su primera apreciación, se encargó de advertir que no todo es lo físico: “Si uno se atrae físicamente pero no te terminan gustando ciertas actitudes frente a la vida, a la larga no va. Hay que pasar bien el tiempo juntos, reír. Es una sumatoria de cosas”.