Cazzu lloró en el escenario al homenajear a su hija

La cantante de Trap brindó un momento muy emotivo en su show en el Movistar Arena, en el día que su hija Inti cumplió dos años.

El domingo 14 de septiembre, Julieta Emilia Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, protagonizó un emotivo momento durante su segundo show en le que presentó "Latinaje" -su cuarto disco- en el Movistar Arena.

Antes de interpretar la canción "Inti", el tema que compuso para su hija que tuvo su relación -ya terminada- con el artista mexicano Christian Nodal, la cantante argentina no pudo contener las lágrimas durante la canción.

CAZZU.MP4

Luego, la emoción se multiplicó cuando el público le cantó el feliz cumpleaños a la pequeña niña, ya que -justamente- ese día Inti cumplía dos años.

Hoy, lunes 15 de septiembre, Cazzu cerrará la seguidilla de tres conciertos para presentar "Latinaje" en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires, con un espectáculo íntimo, nostálgico y también con momento de plena alegría.

image

Para la presentación de su cuarto trabajo discográfico, Cazzu preparó shows con un amplio despliegue escenográfico, acompañado de actores y bailarines, dándole un aire cinematográfico al recital, todo potenciado por enormes pantallas y con una banda que sonó a la altura de este show.

Cómo es la letra de la canción "Inti", que Cazzu compuso para su hija

  • Inti, Inti
  • No llores más
  • Inti, Inti
  • No llores más
  • Yo
  • Que nunca te soñé
  • Yo
  • Sinceramente no me vi como
  • Lo que hoy en día soy, yo
  • Soy, tu mami para siempre
  • Yo
  • Nunca había visto un ángel, no
  • Un ángel nunca me miró
  • Hasta que me miraste tú
  • Hasta que me miraste
  • Ojitos bonitos ámame
  • Cuando aprendas, porfa abrázame
  • Despertaste los miedos más oscuros que sentí
  • Le temo tanto a perderte que siento que te perdí
  • Pido a un Dios que no entiendo que no te haga sufrir
  • Que nunca me ponga a prueba voy a matar o morir
  • No sé si te elegí
  • O si tú me elegiste
  • Si la vida te di
  • O si tú me la diste
  • El mundo entero
  • Con tu mirada detuviste
  • Ojitos bonitos ámame
  • Cuando aprendas, porfa abrázame
  • Ojitos bonitos ámame
  • Cuando aprendas, porfa abrázame
  • Inti, te quiero.

