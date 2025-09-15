Cazzu lloró en el escenario al homenajear a su hija

Antes de interpretar la canción "Inti", el tema que compuso para su hija que tuvo su relación -ya terminada- con el artista mexicano Christian Nodal, la cantante argentina no pudo contener las lágrimas durante la canción.

CAZZU.MP4

Luego, la emoción se multiplicó cuando el público le cantó el feliz cumpleaños a la pequeña niña, ya que -justamente- ese día Inti cumplía dos años.

Hoy, lunes 15 de septiembre, Cazzu cerrará la seguidilla de tres conciertos para presentar "Latinaje" en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires, con un espectáculo íntimo, nostálgico y también con momento de plena alegría.

image

Para la presentación de su cuarto trabajo discográfico, Cazzu preparó shows con un amplio despliegue escenográfico, acompañado de actores y bailarines, dándole un aire cinematográfico al recital, todo potenciado por enormes pantallas y con una banda que sonó a la altura de este show.

Cómo es la letra de la canción "Inti", que Cazzu compuso para su hija