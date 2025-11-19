Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a Turquía

Si bien la joven pareja viajó acompañada por la niñera de los tres hijos de la actriz -Rufina, Magnolia y Amancio, los pequeños se quedaron en Argentina al cuidado de sus padres, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, respectivamente.

X2Twitter.com_0shLkUcJVmPWR3tb_852p

De la mano en todo momento, la China y Mauro se pasearon por todo el Aeropuerto Internacional de Ezeiza mientras eran perseguidos por los periodistas, camarógrafos y cientos de curiosos, pero no brindaron ningún tipo de declaraciones a los medios.

image

Antes de despegar, Mauro Icardi subió una foto junto a la China Suárez a una historia de Instagram, en ella se los ve posando con gestos divertidos y un clima de relajación. El futbolista acompañó la imagen con el texto "Chau Argentina, hasta pronto" (junto con una banderita), dejando abierta la posibilidad de regresar al país para pasar las fiestas con sus hijas.

image

Durante su breve estancia en Argentina, el futbolista estuvo con sus hijas Francesca e Isabella -fruto de su matrimonio con Wanda Nara- y acompañar a su novia a las entrevistas, y finalmente entregó a las niñas la conductora de "MasterChef Celebrity" durante la tarde del martes, según lo acordado por la Justicia.