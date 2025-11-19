MasterChef Celebrity: una excepción para dos

Embed

Después de probar todos los platos y antes de que los jurados dieran a conocer su decisión final, Germán sorprendió a los cocineros con sus palabras "Les quiero decir algo a los chicos, imagínense cinco semanas atrás y yo les digo que van a hacer un ceviche sin pescado... Yo estoy muy orgulloso de lo que hicieron hoy".

Donato de Santis fue el primero en convocar a Walas, Julia Calvo y Alex Pelao, que pasaron al frente sabiendo cuál era la decisión del tribunal y los tres se llevaron el delantal negro.

Por su parte, Damián Betular convocó a Valentina Cervantes, Ian Lucas y Maxi López y les suavizó la decisión "Para mí el delantal negro hoy no es una derrota, es una oportunidad para la gala de eliminación seguir creciendo, tómenlo como entrenamiento, porque los tres lo tienen".

Finalmente, Germán Martitegui hizo pasar al frente Evangelina Anderson, Emilia Attias, Susana Roccasalvo, Marixa Balli y Eugenia Tobal y las sorprendió con lo que les dijo "Mayoría femenina entre los mejores ceviches de la noche".

"Todos los platos estuvieron bien, yo salvaría a las cinco, pero no puedo, hoy me duele dar los delantales negros... Pero bueno, Susana queda con las felicitaciones, Eugenia y Eva" anunció el chef, para dejar a Marixa y Emilia solas en el frente. Entonces el jurado de "Masterchef Celebrity" sorprendió a las participantes con la decisión final "La cocinera que no va a la gala de eliminación y se salva es... las dos".

Ante la novedad, los participantes comenzaron a festejar y Wanda Nara recordó que "¡Nunca había pasado todavía!". Ya en el balcón Marixa y Emilia -las dos beneficiadas- se pusieron a bailar "La Cachaca".