Mirtha Legrand a juicio

Luis Bremer en el programa "Desayuno Americano" de América TV dio la notica “Comienza el juicio con su ex chofer. Porque la semana pasada, y esta es información de último momento, hubo dos audiencias. Una el lunes, la otra el viernes. En ambas audiencias, la jueza que interviene lo que le propuso a los abogados de Mirtha, es pagar todo lo que está reclamando Marcelo, menos las multas”.

El periodista del ciclo que conduce Pamela David, agregó "La jueza lo que le dice es: pague lo elemental, le dijo a los abogados Funes de Rioja de la señora. Los años adeudados, el mes por año trabajado, más algunos ítems más".

Según explicó Luis Bremer, la parte denunciante estaría disconforme con que el hecho de que sólo se abone los años adeudados "Nosotros reclamamos una cifra muy superior, esta es muy inferior, no estamos de acuerdo", fue lo que habría expresado el abogado, porque "consideran que hay un dinero que les corresponde y que no estaría siendo contemplado por la jueza".

La denuncia

Mirtha Legrand se vio envuelta en un escándalo con la denuncia que Marcelo Campos -su chofer durante 30 años- le realizó en septiembre del 2024. En el escrito, Campos acusa a "La Chiqui" de haberlo despido de forma ilegal y registración fraudulenta durante los últimos ocho años de trabajo y además, cobrar un sueldo mucho menor al que le correspondía según lo reglamentario, ya que estaba registrado en un gremio de publicidad, cuando le correspondía estar en uno de su profesión.

“Marcelo supuestamente cobraba 700 mil pesos por mes, pero debería haber cobrado 2 millones, porque su salario estaba encuadrado en otro gremio donde se gana menos” aseguró Luis Bremer en Desayuno Americano.