Araceli González selló su reconciliación con Adrián Suar yéndolo a ver a su estreno teatral

Araceli González habló de la reconclliación con Suar

LOS DESEOS DE ARA

“Yo creo que con el padre de mi hija, que lamentablemente falleció, era así la relación. Por eso estamos muy felices. Es un momento hermoso”, compartió Araceli, ante los micrófonos de tevé, bajo el sueño de que avance la revinculación entre ella y Adrián a fin de compartir como una gran familia.

Araceli González, nota 2

"Ahora creo que tiene la misma fila, voy a conocer a Margarita, que no la conozco”, anticipó, González, sobre uno de los hechos también importantes de su presencia en el teatro, conocer a la segunda hija de Suar, fruto de su relación con Griselda Siciliani. Y, por último, respecto a las diferencias económicas que supo mantener por años y años la expareja, aclaró: "todo, todo, todo. Eso quedó atrás. Otra vida”.

Araceli Gon´zález, nota 1