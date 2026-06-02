Araceli González selló su reconciliación con Adrián Suar yéndolo a ver a su estreno teatral

La actriz se hizo presente en el debut de la obra que protagoniza su ex, con quien estuvieron distanciados durante más de veinte años.
Limaron asperezas económicas, se reunieron en la intimidad y ahora, dieron un primer paso de reconciliación en la exposición pública. Araceli González sorprendió al presentarse en el estreno de Sottovoce -en El Nacional-, la pieza teatral que protagoniza Adrián Suar con sus dos hijos: Toto Kirzner , fruto de su amor con el actor y Flor Torrente, hija de la ex modelo.
"Por suerte, estamos muy bien disfrutando de este momento, revinculándonos como familia, así que muy bien. Yo, yo, yo di el primer paso. Yo lloro y avanzo, es así. Lo di. Creo que es el trabajo de muchos años, ¿viste? No es que uno de golpe hace las cosas. Hace de golpe después de trabajar mucho en uno. Así es”.
“Tuvimos una cena preciosa los tres, nos reímos mucho, fue muy emocionante y ahí nos invitó a venir a todos. No quiero preguntas más incómodas para él (en referencia a Toto, el hijo en común con Suar) su vida”, aclaró, González, sobre uno de los grandes motivos que la llevó a tomar la decisión de acercarse, nuevamente, al papá de su hijo.
"Estamos en nuestro lugar también, ¿no? Es como que uno se va apartando con los conflictos, pero ahora es un momento muy lindo. Fabi hoy tuvo la presentación de Disney, pero él va a estar en el estreno de Toto en agosto. Vamos de a poco, ¿no? Si no, ya los ravioles el domingo. Vamos de a poco, vamos de a poco”, adelantó la actriz, sobre la posibilidad de que empiecen a compartir Suar con su pareja, Fabián Mazzei.
“Yo creo que con el padre de mi hija, que lamentablemente falleció, era así la relación. Por eso estamos muy felices. Es un momento hermoso”, compartió Araceli, ante los micrófonos de tevé, bajo el sueño de que avance la revinculación entre ella y Adrián a fin de compartir como una gran familia.
"Ahora creo que tiene la misma fila, voy a conocer a Margarita, que no la conozco”, anticipó, González, sobre uno de los hechos también importantes de su presencia en el teatro, conocer a la segunda hija de Suar, fruto de su relación con Griselda Siciliani. Y, por último, respecto a las diferencias económicas que supo mantener por años y años la expareja, aclaró: "todo, todo, todo. Eso quedó atrás. Otra vida”.
comentar