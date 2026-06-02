Claudia Villafañe revivió el Mundial de 1990 y los penales en la semifinal contra Italia: "Nos dejaron..."

Claudia Villafañe y la anécdota de Italia 90

LA ANÉCDOTA DE CLAUDIA

"El señor que todos los domingos me abría el cancello para entrar con el auto...“, contó, Claudia, en el ciclo culinario. ”Yo no pretendía entrar con el auto, pero que me dejara pasar... No, nos dejaron afuera a todos”. "Diego no pudo llamar a nadie para que nos dejaran entrar. En ese momento no había celular, para nada".

Claudia Villafañe, nota

"Esperamos que el micro saliera. No los pudimos saludar, nada. Salió el micro de Italia primero. Yo conocía a muchos jugadores porque jugaban en el Nápoli. Entonces, bueno, re tristes. Ellos se iban. Nosotros estábamos una felicidad, allá arriba, otro nivel. Ellos salieron y atrás salió el micro de Argentina y nos saludaron desde las ventanillas del micro. Se iban a Roma, a Trigoria, que era la concentración".

Claudia Villafañe, nota 2 En el enfrentamiento de semifinal entre Argentina e Italia, la definición fue por penales, en las manos de Sergio Goycochea.

"Los napolitanos hinchaban para nosotros. Porque siempre fueron dejados, como que no pertenecían a Italia, para Italia. Y entonces esa vez se vengaron y dijeron: ‘Ah, ¿no somos italianos? Bueno, entonces vamos a hinchar para Argentina’", concluyó, Villafañe.