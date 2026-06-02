Claudia Villafañe revivió el Mundial de 1990 y los penales en la semifinal contra Italia: "Nos dejaron..."

La exesposa de Diego Maradona compartió una exquisita anécdota de su experiencia en uno de las copas del mundo más recordadas de la historia.
Corría el mundial de fútbol de Italia 90 y "Un estate italiana”, sonaba por todos los rincones del mundo. Claudia Villafañe estaba en Europa junto a sus dos hijas, Dalma y Giannina, porque Diego Maradona era una de las figuras indiscutidas de la disputa deportiva. Pero en la semi final, Argentina contra Italia, que habilitó a la Selección Argentina a llegar a la gran final, ella se quedó afuera de la cancha.
"No pude ir a la cancha... El partido de Argentina-Italia fue en Nápoli. Diego no quería que estuviéramos ahí con todos los italianos. Quería estar tranquilo en el partido, entonces estuve en mi casa”, recordó Claudia, en La cocina rebelde, el programa de Jimena Monteverde, en las tardes de El 13.
"Abajo de mi casa vivía Ciro Ferrara, que era jugador de la selección italiana y jugaba con Diego en el Nápoli. Nosotros estábamos en el segundo piso, ellos en planta baja. Yo los dejo acá, me voy al garaje’ y caminé con los oídos tapados de punta a punta. No quería escuchar los penales. Caminaba y caminaba y como tenía los oídos tapados, no sentía ni mucho grito, que era que Italia ganaba, ni poco, que sería para nosotros", rememoró, Villafañe.
"Y siento un ‘Claudia, Claudia, Claudia’, y era Paola, la mujer de Ciro, que me dice: ‘Andá a festejar, que pasó Argentina’. “Salí corriendo, la abracé a ella y me fui arriba a mi casa. Agarré a las nenas, a mi mamá, a mis primos, todos, y nos fuimos todos a la cancha", compartió, la exesposa de Diego.
"El señor que todos los domingos me abría el cancello para entrar con el auto...“, contó, Claudia, en el ciclo culinario. ”Yo no pretendía entrar con el auto, pero que me dejara pasar... No, nos dejaron afuera a todos”. "Diego no pudo llamar a nadie para que nos dejaran entrar. En ese momento no había celular, para nada".
"Esperamos que el micro saliera. No los pudimos saludar, nada. Salió el micro de Italia primero. Yo conocía a muchos jugadores porque jugaban en el Nápoli. Entonces, bueno, re tristes. Ellos se iban. Nosotros estábamos una felicidad, allá arriba, otro nivel. Ellos salieron y atrás salió el micro de Argentina y nos saludaron desde las ventanillas del micro. Se iban a Roma, a Trigoria, que era la concentración".
"Los napolitanos hinchaban para nosotros. Porque siempre fueron dejados, como que no pertenecían a Italia, para Italia. Y entonces esa vez se vengaron y dijeron: ‘Ah, ¿no somos italianos? Bueno, entonces vamos a hinchar para Argentina’", concluyó, Villafañe.
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