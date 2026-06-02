La vuelta de Sol reabrió viejas heridas en la casa de Gran Hermano Generación Dorada

Andrea y Yipio cuestionaron el reingreso de Sol Abraham, recordaron conflictos del pasado y prometieron no darle tregua en el juego.
El domingo 31 de mayo, luego de la salida de Gladys "La Bomba Tucumana", la exparticipante Sol Abraham reingresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada y a pesar de que volvió con todo, no fue recibida tan bien como esperaba, ya que Andrea del Boca y Yisela Paola "Yipio" Pintos, que no quisieron ocultar la indignación que les generó su vuelta al programa.
“No la pienso saludar” afirmó la uruguaya ni bien la vió, pero la actriz de telenovelas la tranquilizó “No le des el gusto, podemos estar sonriéndonos”.
Ni bien entró Sol le dijo a sus compañeros “Lo único que quiero es que ustedes no se debiliten, yo enojada voy a estar”, pero Manu Ibero no reprimió decir lo que le generaba esta novedad en el reality “Es imposible ganar este juego, ya está”, y en ese momento Yipio le respondió “No es imposible, el último que elige siempre es la gente”.
“Yo con Sol no voy a tener ningún tipo de código, voy a tocar donde duela. Me estoy traicionando a mi misma, porque me conozco y no puedo contra mí. No van a tener ningún tipo de límites" les dijo Yisela Pintos a Juanicar y a Titi. Luego se sumó a la charla Emanuel y debatieron sobre si Sol cambiaría las formas de vincularse con sus compañeros respecto a su primer paso por la casa, pero Yipio fue contundente “No va a cambiar, es una mierda de persona, no va a cambiar”.
Por su parte, Andrea del Boca habló con Nenu López y le expresó su enojo de que haya hablado de su hija: “No quiere que se hable de su hija, pero sí habló de la mía. Una cosa es hablar de la hija, por ejemplo de Emanuel, decir ‘que linda que está’ y otra es burlarse o de alguna manera insultarme”.
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