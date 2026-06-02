La vuelta de Sol reabrió viejas heridas en la casa de Gran Hermano Generación Dorada

“Yo con Sol no voy a tener ningún tipo de código, voy a tocar donde duela. Me estoy traicionando a mi misma, porque me conozco y no puedo contra mí. No van a tener ningún tipo de límites" les dijo Yisela Pintos a Juanicar y a Titi. Luego se sumó a la charla Emanuel y debatieron sobre si Sol cambiaría las formas de vincularse con sus compañeros respecto a su primer paso por la casa, pero Yipio fue contundente “No va a cambiar, es una mierda de persona, no va a cambiar”.

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Por su parte, Andrea del Boca habló con Nenu López y le expresó su enojo de que haya hablado de su hija: “No quiere que se hable de su hija, pero sí habló de la mía. Una cosa es hablar de la hija, por ejemplo de Emanuel, decir ‘que linda que está’ y otra es burlarse o de alguna manera insultarme”.