Espectáculos |

La vuelta de Sol reabrió viejas heridas en la casa de Gran Hermano Generación Dorada

Andrea y Yipio cuestionaron el reingreso de Sol Abraham, recordaron conflictos del pasado y prometieron no darle tregua en el juego.

El domingo 31 de mayo, luego de la salida de Gladys "La Bomba Tucumana", la exparticipante Sol Abraham reingresó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada y a pesar de que volvió con todo, no fue recibida tan bien como esperaba, ya que Andrea del Boca y Yisela Paola "Yipio" Pintos, que no quisieron ocultar la indignación que les generó su vuelta al programa.

“No la pienso saludar” afirmó la uruguaya ni bien la vió, pero la actriz de telenovelas la tranquilizó “No le des el gusto, podemos estar sonriéndonos”.

Ni bien entró Sol le dijo a sus compañeros “Lo único que quiero es que ustedes no se debiliten, yo enojada voy a estar”, pero Manu Ibero no reprimió decir lo que le generaba esta novedad en el reality “Es imposible ganar este juego, ya está”, y en ese momento Yipio le respondió “No es imposible, el último que elige siempre es la gente”.

Embed

ADEMÁS: Mafalda tendrá su propia experiencia inmersiva en Buenos Aires

“Yo con Sol no voy a tener ningún tipo de código, voy a tocar donde duela. Me estoy traicionando a mi misma, porque me conozco y no puedo contra mí. No van a tener ningún tipo de límites" les dijo Yisela Pintos a Juanicar y a Titi. Luego se sumó a la charla Emanuel y debatieron sobre si Sol cambiaría las formas de vincularse con sus compañeros respecto a su primer paso por la casa, pero Yipio fue contundente “No va a cambiar, es una mierda de persona, no va a cambiar”.

Captura de pantalla 2026-06-02 a las 12.19.02a.m.

Por su parte, Andrea del Boca habló con Nenu López y le expresó su enojo de que haya hablado de su hija: “No quiere que se hable de su hija, pero sí habló de la mía. Una cosa es hablar de la hija, por ejemplo de Emanuel, decir ‘que linda que está’ y otra es burlarse o de alguna manera insultarme”.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados