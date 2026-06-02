Gran Hermano Generación Dorada: Tati Luna es la nueva eliminada

Minutos después de las 23:30, Santiago del Moro le comunicó a la uruguaya Tati Luna que era la nueva eliminada de Gran Hermano Generación Dorada. En su breve paso de doce días por la casa del reality, será recordada por el escándalo que se generó luego de comerse las galletitas sin TACC y por haber tenido un fugaz y problemático romance con Matías Hanssen.

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Los eliminados de Gran Hermano Generación Dorada