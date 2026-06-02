Gran Hermano Generación Dorada: Tati Luna es la nueva eliminada

La participante uruguaya estuvo solamente doce días en competencia, dentro de la casa más famosa de la televisión argentina.
En la noche del lunes 1 de junio, Tati Luna se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano Generación Dorada, a sólo doce días de haber ingresado en la casa. La participante uruguaya cayó en el mano a mano final al lograr el 71,8% de los votos frente a Catalina "Titi" Tcherkaski, que solo obtuvo el 28,2 %.
La primera jugadora en salir de la placa durante la 15° Gala de Eliminación fue Tamara Paganini -la exintegrante de GH 2001-, que tan solo recibió el 0,4% de los votos del público, mientras que el segundo salvado de la noche fue Brian Sarmiento, que recibió el 6,4% y festejó a puro baile, ante la cara de pocos amigos de la uruguaya Yipio.
Leandro Nigro fue el tercer y último salvado antes del mano a mano final entre Tati y Titi. El streamer, influencer y creador de contenido argentino -que días atrás fue apercibido por el Gran Hermano- zafó al recibir el 10,7% de los votos.
Minutos después de las 23:30, Santiago del Moro le comunicó a la uruguaya Tati Luna que era la nueva eliminada de Gran Hermano Generación Dorada. En su breve paso de doce días por la casa del reality, será recordada por el escándalo que se generó luego de comerse las galletitas sin TACC y por haber tenido un fugaz y problemático romance con Matías Hanssen.
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