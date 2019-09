Charlotte Caniggia le baja el pulgar a un nuevo amor del Pájaro

La participante del Súper Bailando se refirió al estado público que tomó la separación de Nannis y Caniggia: "La prensa habla, es normal. Siempre van a hablar. No veo la tele, alguna vez leo algo de chimento en las redes pero no es que me engancho. Me molesta pero no puedo evitarlo".

Fue entonces que Carolina Ardohain se animó y le hizo la pregunta de rigor: "Y si tu papá forma pareja formalmente, ¿estarías dispuesta a llevarte bien con esa persona?", indagó. A lo que la invitada respondió sin filtro: "No, la verdad es que no". Charlotte tiene muy en claro que está con su padre, pero que lo quiere solo.

