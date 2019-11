Charlotte Caniggia no quiere terminar "como los Maradona"

Charlotte, que en verdad jamás tuvo palabras de agresión hacia su padre, claramente en la guerra de sus progenitores apoya a su madre. Por eso se sinceró ante las cámaras de Hay que Ver (Canal 9, con José María Listorti y Denise Dumas): "No quiero opinar. La verdad que no sé qué haría si se confirma el embarazo de la novia de mi padre. La verdad que ella (por Sofía Bonelli) no me cae bien y para mí no es una linda noticia".

Cuando se le pidió que explique porqué se compara con la familia Maradona: "Porque hay mucha maldad, mucho odio y mucha envidia y todo el mundo opina. Es horrible hablar en los medios de los problemas de la intimidad de una familia y sé que cuando uno habla, es peor".

