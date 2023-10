Charlotte Caniggia: "Ojalá algún día mis papás me quieran"

“Es parte de mi vida. Uno como hijo siempre espera un mensaje de sus padres, creo, ¿no? Es como lindo me hubiese encantando, pero nunca me pasa. Trato de vivir esto como un ‘bueno, mis papás son ausentes’”, empezó diciendo Charlotte Caniggia en su charla con Intrusos (América TV).

Y agregó: “Supongo que fueron ausentes toda la vida. Quizás cuando yo era joven no me daba cuenta y eran ausentes también, y algún día yo tendré mis hijos y trataré de ser una mamá presente y que mis hijos, aunque tengan 30 años, no pasen por estas cosas”.

Tampoco es ajena Charlotte a lo que se vive entre Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis, con una denuncia por abuso mediante, pero su deseo es más grande: “Supongo que algún día, cuando ellos estén bien, se acerquen. O cuando yo sea mamá y ellos sean más viejos y digan ‘bueno, che, tengo a mis hijos, tengo a mis nietos’. Y cuando uno es más grande creo que se acerca más a los hijos, ¿no?”.

“No es bueno tener rencor ni odio hacia ningún ser humano, es muy malo tener esos sentimientos”, reflexionó la participante del reality de baile.

“Que den el paso”, es lo que espera la mediática, pero sentenció: “Pero no lo hacen nunca, así que ya vivo con esto, y me digo que ya está, que mis padres son así, que les chupa un huevo. Me encantaría, me pondría triste, lloraría un montón porque es algo que deseo con todo mi corazón, pero bueno, no me pasa y supongo que algún día me pasará, si Dios quiere, si el universo quiere, algún día mis papás me quieran, porque yo también necesito esa palabra de mi madre, un abrazo de mi madre, un abrazo de mi padre, pero no pasa”.