Gravísimos incidentes en recital de Damas Gratis en Colombia: un muerto y heridos

Aparentemente, no se trató de un hecho casual sino que habría sido previamente "craneado". Había una mujer, con una arma blanca, que se ve en las imágenes de video que acompaña la nota. Ella es señalada como un de las "agitadoras", algo que queda en evidencia en el compilado de hechos registrados con la cámara.

Dentro de los resultados que dejó el virulento encuentro musical, no sólo perdió la vida una persona sino que otras 15 resultaron heridas. Durante la previa y en la venta de entradas, se pidió que quienes asistan al recital lo hicieran sin camisetas de fútbol, a fin de intentar frenar lo que finalmente sucedió en Estadio Movistar.

Embed

Un dato que no es menor, claro, es que en Bogotá, capital del país hermano, Dama Gratis es precisamente la música que consumen los hinchas de fútbol. Y que esa es la puntual razón por la que se hizo el especial pedido, en la previa al encuentro en el lugar y que no fue respetado, entre otras conductas.

COMUNICADO OFICIAL

Las autoridades del establecimiento donde se iba a desarrollar el show emitieron un comunicado en el que lamentaron lo sucedido y explicaron que suspendieron el recital “por motivos de seguridad” y para “proteger a los asistentes y colaboradores”. Además, indicaron que necesitaban que “las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden”.

Cuando finalizó la batalla campal dentro del estadio, los incidentes continuaron en los alrededores. Ante esta situación, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, publicó un comunicado en su cuenta de Instagram: “Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación”.