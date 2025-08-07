La impactante confesión de María Becerra tras estar al borde de la muerte

"Tuve mucho miedo de morirme y lo sigo teniendo, la verdad... Tengo varios Ataques de ansiedad, que son como secuelas que me quedaron. La verdad es que después de todo lo que me pasó, no hice terapia. Pero la terapia es algo que me cuesta confrontar. Me cuesta pedir ayuda, siempre creo que resuelvo todo sola...", comenzó María, al aire de Perros de la calle, por Urbana Play.

"Y no tanto desde un lado choto de creer que yo puedo sino desde el lado de que no me gusta molestar a los demás. Mi familia, al tenerme lejos y al verme que estoy haciendo tantas cosas, no quiero preocuparlos. Lo de los fantasmas es algo muy tremendo, muy vivo. Estoy entrando en conciencia de que tengo que encararlo con terapia. Uno le esquiva porque volvés a ese momento terrible. Cuando algo es tan traumático, no querés volver a ese lugar ni en pedo".

"Cuando te estás muriendo es tremendo la cantidad de cosas que se te pasan por la mente. Y cuando lográs salir de eso, vi la vida de otra manera completamente diferente. Siento que me empecé a tomar con más calma la vida en general. Aprendí a valorar mucho mi salud, mi bienestar, mi familia... Algo tan básico como respirar toma otra valor", se sinceró, Becerra.

LA PROFUNDA REFLEXIÓN DE MARÍA

"Siento que hubo muchas decisiones o procesos que decidí encarar a las apuradas... Siempre lo hice todo de una forma responsable, con un súper equipo. Cuando nosotros empezamos a encarar todo fue con un equipo de especialista en fertilidad, una ginecóloga, un obstetra porque queríamos que salga bien", recordó, María.

"Pero siento que no lo hicimos como lo tendríamos que haber hecho. Tendría que haber estado tranquila, en mi casa. Pero mientras que lo hacía, tomé la decisión de seguir trabajando. Ahí es donde estuvo mi error para mí. Tiendo a culparme mucho pero, en realidad, nos re ocupamos. Me hice todos los estudios, mi novio 8el cantante J Rei) también se hizo, salieron bien pero bueno... Siento que el stress afecta mucho a esas cosas", concluyó, Becerra.