Moria Casán descolocó a Mario Pergolini

“Me quedaría todo el día charlando con vos, es súper agradable, súper interesante, hemos estado en otras etapas... en otras vidas”, le dijo Mario Pergolini, a lo que "la One" le dijo que le pasaba algo parecido "Me invitaste a tu radio, y yo nunca voy a la radio... pero a la tuya sí, Mario”.

No conforme con el elogio, la actriz y conductora redobló la apuesta y expresó “No es por halagarte, pero siempre me pareciste un tipo vanguardista, con otro concepto..., ¿y sabés lo que me gusta tuyo, Mario Pergolini? Que no sos pajero“ haciendo reír a los espectadores que presenciaban la grabación del programa.

La respuesta de Mario Pergolini no se hizo esperar y fue de lo más sincera “No sé qué decirte...” dijo, ante el inesperado halago de Moria Casán que lo descolocó.

Para fundamentar semejante elogio para el conductor de "Otro Día Perdido", la actriz explicó “Parece una vulgaridad, pero es que no es el tipo libidinoso. Es una grosería, tal vez, pero es como que no tiene la libinosidad que tienen los hombres de poder... algunos. Que tienen un poder mediático y que da asco. Hay tan poco hombre que no es mirón, y eso me encanta. Siempre mantuviste una distancia, un respetuoso, una cosa rara en el medio, conozco bastante. La mayoría no estaría respondiendo a eso".