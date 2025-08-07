Espectáculos |

Wanda provoca a Mauro con una publicidad de maní

La mediática empresaria realizó una pequeña producción para una reconocida marca de maní y sus productor, después de que se filtraran las imágenes íntimas de Icardi.

La semana pasada, la vedette uruguaya Natasha Rey filtró varios chats de sus conversaciones con Mauro Icardi y luego, ante la respuesta del futbolista, filtró un video íntimo, que se viralizó rápidamente en redes sociales, en donde lo calificaron de tener "un maní" -por su miembro- al delantero del Galatasaray Spor Kulübü.

Al regresar de su viaje a Europa, Wanda Nara fue convocada por una conocida marca productora de maní y sus derivados, con el objeto de hacer una publicidad a través de sus redes sociales, algo que -además del beneficio económico- la conductora de "MasterChef Celebrity" pareció disfrutar y lo usó burlarse se su ex, algo por lo que generó muchas críticas por tener esta actitud contra el padre de sus hijas.

"No sé ustedes, pero yo cuando algo me gusta, me la juego" dice Wanda en el comienzo del video, y continuó contando "Cuando me dijeron de sumarme a esta campaña no tuve que ni pensarlo. Fanática desde siempre, y ahora oficialmente" para explicar su fanatismo por el consumo de maní.

En el tramo final de video publicitario, se ve a la mediática comiendo una torta realizada con pasta de maní -uno de los productos de la empresa- y sonriendo complice a la la cámara y cierra la frase "orgullosamente manicera".

Por su parte, la respuesta de Mauro Icardi y la China Suárez fue mostrar las llaves de su nuevo hogar en Turquía en sus redes sociales.

