Chechu Bonelli contó cómo su mamá le salvó la vida en un accidente

En Podemos Hablar, por Telefé, la conductora de ESPN reveló una intervención angelical de su mamá fallecida en 2.008: “Me agaché a buscar la plata para pagar el peaje que se me había caído. Volanteé, me fui a la banquina y las ruedas empezaron a patinar con la banquina. Fue tremendo, el volante iba solo, veía que venían camiones de la mano de enfrente y empecé a volcar y decía ‘Dios, por favor, no me quiero morir’”.

ADEMÁS:

“En un momento, el auto frenó y se cayó una foto de mi mamá y mi sobrina, que llevaba en el parasol. La primera imagen que vi fue la de mi mamá. Sentía el olor a quemado, el auto tuvo destrucción total, la gente que frenó para ayudarme decía ‘esta chica no salió viva’. Salí ilesa y al otro día me dieron el alta”, agregó Bonelli.

"Yo creo que fue mi mamá quien me salvó, abrí los ojos y la primera imagen que vi fue la de ella. A raíz de ese accidente, tengo tatuado ‘My angel’, porque cuando ella estaba atravesando el último momento de su enfermedad y ya sabíamos lo que iba a pasar, le pedí que cuando no estuviera más conmigo en este ámbito terrenal siempre me cuidara. Y ella me dijo que confiara en ella porque iba a estar conmigo en todo momento. No tengo ninguna duda de que me salvó ella”, resaltó.