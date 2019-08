Chica trans irrumpió en el desfile de la hija de Marcelo Tinelli

Según se supo horas después, la persona que realizó ese acto es Cristina Espíndola. La trans logró su cometido y todo el mundo acusó recibo de su reclamo. Para la ocasión, lució un vestido negro corto y muy sexy. El episodio no revistió escándalo, los organizadores se acercaron a Espíndola y tras su desfile en la pasarela con la pancarta, la invitaron a retirarse del lugar en el centro de convenciones de Buenos Aires.

Espíndola, siguió disfrutando de las repercusiones de su osadía. Tuvo su raid mediático que arrancó en El Trece con el ciclo Los Angeles de la Mañana y luego en América junto a Moria Casán en Incorrectas: "Hace muchísimos años que vengo remándola en el mundo de la moda y nunca se me termina de dar. Siento que me cierran las puertas por mi género", dijo. A su vez explicó por qué decidió hacer su manifestación justo en el momento en que le tocaba a la empresa de Mica Tinelli: "Sabía que iba a estar la prensa. El desfile no se perdió, hoy se está hablando de Ginebra por lo que hice yo y por el BafWeek".

Espíndola señaló que le pidieron amablemente retirarse del lugar tras la protesta: "El de seguridad me sacó de manera muy amable y ahí se me vino toda la prensa. El objetivo de ayer lo logré y el objetivo de mi carrera como modelo no. Nadie me llamó después y no creo que Mica lo haga. Quiero aclarar que no estoy en contra de la marca ni tampoco de ella. Es más, amo la marca Ginebra".

La modelo trans en el desfile de la marca de Mica Tinelli vio que era la oportunidad de hacer visible el reclamo: "Ayer (por el miércoles) estaba ahí, tenía precinto vip y estaba en segunda fila. Cuando tuve la oportunidad me mandé con el cartel a la pasarela. Tenía muchos nervios aunque pude causar lo que realmente quería, que la gente de la moda pueda ver que soy una modelo y que puedo trabajar de eso".

En lo que respecta a la familia Tinelli estuvo presente en el gran evento del año de la moda vernácula. Marcelo Tinelli y su pareja Guillermina Valdés estuvieron sentados en primera fila al igual que sus hijos Francisco, Candelaria y Juana. Mica llamó a su colección "Family First" (Primero la Familia, un título acorde con el nuevo nombre de la productora de su padre, La Flia).

El dato color fue que Juanita, la menor de las hijas de Tinelli, llegó acompañada de su nuevo amor, Mika Bonomi. Atrás, pero muy atrás quedó la relación de un año con el hijo mayor de Flor Peña, Tomás Otero.